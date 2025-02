Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025: Mimmo e Agata insieme... Per finta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 10 febbraio 2025 a 14 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 10 febbraio 2025

Ciro è molto arrabbiato con Agata e non può perdonarla, quindi a casa Puglisi si respira aria di tensione. Nel frattempo, Rita inizia il suo primo giorno di lavoro al Paradiso e anche la sua missione segreta per la rivale Galleria Moda Milano. Tancredi, infatti, informa Giulia che Rita è stata incaricata di raccogliere informazioni sulla nuova collezione di Botteri. Irene, invece, inizia a soffrire di solitudine e chiede a Delia di andare a vivere con lei come nuova coinquilina mentre Marta confessa a Roberto di star frequentando un uomo ma non gli dice che si tratta di Enrico. Salvo, invece, elabora un piano per far tornare a casa la suocera giunto ormai al limite della sopportazione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 11 febbraio 2025

Approfittando di San Valentino, Salvatore vuole far fare pace ai genitori di Elvira. Mentre Rita continua a spiare la nuova collezione di Botteri, quest’ultimo si avvicina molto a Giulia Furlan e lei, sapendo cosa sta succedendo in realtà con la nuova Venere, è sempre più indecisa sul tradirlo o meno. Tancredi, invece, esercita il suo fascino su Rosa e Marcello è furioso. Mimmo vuole aiutare Agata, avendo scoperto che suo padre è stata molto duro con lei con la punizione che le ha assegnato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’11 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 12 febbraio 2025

Marcello è molto nervoso, non riesce a contattare Adelaide da giorni ma Umberto deve continuare a mentire sulle reali condizioni di salute della Contessa. Botteri, invece, parla a Concetta della sua relazione passata con Giulia mentre Agata accetta l’idea di Mimmo pur di uscire di casa: si fingerà la sua nuova fiamma. Enrico vorrebbe fare una sorpresa a Marta per San Valentino mentre le Veneri meditano di organizzare una serata a tema Sanremo al Paradiso proprio mentre Lea e Anita sorprendono tutti, tornando improvvisamente a Milano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 12 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 13 febbraio 2025

Mimmo e Agata danno inizio alla loro messinscena e riescono a convincere proprio tutti mentre Delia accetta di trasferirsi a casa di Irene e Gianlorenzo l’aiuta con il trasloco. Salvo continua il suo piano per far riavvicinare Luisa al marito mentre Marta si rende conto che Anita è molto fredda nei suoi confronti. Lea, invece, propone alla Guarnieri di far trascorrere San Valentino da soli a Enrico e sua figlia non sapendo che lui vorrebbe fare una sorpresa alla fidanzata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 13 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 14 febbraio 2025

San Valentino aiuta i genitori di Elvira a fare pace ma il piano di Salvatore rischia di naufragare. Rosa vorrebbe fare qualcosa di carino per Marcello, che sente molto forte la mancanza di Adelaide da quando è partita. Botteri, invece, decide di dare una mano a Giulia a indossare un vestito complicato per un evento al circolo ma la situazione si fa bollente. Umberto, invece, si è accorto che nel cuore di Marta c’è qualcuno e la mette alle strette. Lei confesserà tutta la verità su Enrico? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 14 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.