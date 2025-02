Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 febbraio 2025: Tancredi sfodera la sua arma segreta, Rita Marengo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Rita comincerà a lavorare al Paradiso e Tancredi non vedrà l'ora che la sua arma segreta distrugga Roberto e Marcello.

Il Paradiso delle Signore potrebbe presto essere in pericolo. Le anticipazioni della puntata in onda il 10 febbraio 2025, alle ore 16.00, Rita Marengo comincerà a lavorare al grande magazzino e Tancredi sarà felicissimo di aver trovato l’arma segreta per distruggere, dall’interno, la concorrenza. Il Di Sant’Erasmo rivelerà a Giulia il ruolo che assumerà davvero Rita. Cosa farà ora la Furlan? Irene chiederà a Delia di trasferirsi da lei e la collega accetterà di buon grado. Marta invece confesserà a Roberto di avere una relazione ma non gli dirà altro. A casa Puglisi continuerà a esserci grande tensione. Ciro sarà una furia e non riuscirà a perdonare Agata e per Concetta sarà difficile riportare la pace. Salvo invece avrà un’idea per risolvere il problema tra i suoi suoceri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 febbraio 2025: Tancredi sfodera la sua arma segreta, Rita!

Irene ha messo tutti in pericolo, senza saperlo. La Cipriani è stata travolta dal desiderio di risolvere velocemente l’assenza di Clara e ha assunto Rita Marengo, senza fare troppa attenzione. La capocomessa ha compiuto un errore in buona fede ed è caduta nella trappola ordita da Tancredi, che in Rita ha visto subito la possibilità di sabotare dall’interno il grande magazzino rivale. Il Di Sant’Erasmo rivelerà a Giulia il vero ruolo che la nuova arrivata avrà sia nella loro maison che in quella dei loro nemici ma la Furlan non sarà così tanto soddisfatta. Il suo chiarimento con Botteri la porterà a tradire Tancredi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta rivela a Roberto di essere innamorata

Rita comincerà a lavorare al Paradiso e inizierà pure a fare domande sulla nuova collezione di Botteri. La ragazza vorrà riportare quanto prima informazioni sul grande magazzino rivale. Intanto Marta confesserà a Roberto di essersi innamorata e di avere una relazione. La ragazza non potrà però sbilanciarsi troppo e prometterà all’amico di dirgli tutto quando arriverà il momento giusto per farlo. Salvatore invece sembrerà trovare una soluzione per risolvere il problema tra i suoi suoceri e vorrà sfruttare il giorno di San Valentino.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Ciro non riesce a perdonare Agata

Il segreto di Agata è stato scoperto e Ciro è una furia. A casa Puglisi si respira un’aria molto pesante e Concetta non riesce a calmare suo marito, a cui ha dovuto raccontare tutto. La giovane Venere si trova in grande imbarazzo e dovrà presto trovare un modo per calmare l’ira di suo padre. A darle una mano ci penserà, inaspettatamente, Mimmo Burgio. Il ragazzo le proporrà un modo per riportare la serenità nella sua casa. Intanto Irene chiederà a Delia di andare a vivere con lei, visto che è ormai rimasta senza le sue coinquiline.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2025.

