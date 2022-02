Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 febbraio 2022: Armando sconvolto da Rocco. Per Maria è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Veronica è molto in ansia. Ezio e Gloria – dopo la lettera minatoria mandata da Gemma – sembrano sempre più vicini. Intanto Armando riceve delle informazioni molto scottanti e poco piacevoli su Rocco. L'Amato le rivela immediatamente ad Agnese e i due temono che il matrimonio tra il ragazzo e Maria sia in pericolo. Dante e Fiorenza convincono Ferdinando a diventare loro socio in affari. Il Torrebruna impone loro una clausola: sarà loro “complice” solo se anche Ludovica farà parte dei loro affari. Di Adelaide non ci sono ancora notizie. La Contessa sembra sparita nel nulla!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica in ansia per Ezio e Gloria

Gemma l'ha combinata grossa. La ragazza, per salvare la sua famiglia, si è lasciata trascinare dall'ira e la sua lettera minatoria a Gloria, ha causato più guai che altro. Veronica è furiosa contro di lei. La Zanatta ha infatti capito che le minacce ricevute dalla Moreau hanno riavvicinato Ezio alla sua ex moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la donna cercherà in tutti i modi di mettere una pezza su quanto combinato da sua figlia. Non solo impedirà alla Venere di rivelare tutto a casa ma penserà a un piano per risolvere personalmente la situazione. Intanto Umberto continua a essere molto in ansia per Adelaide. Della Contessa non ci sono notizie!

Armando sconvolto da Rocco ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 febbraio 2022

Il matrimonio tra Rocco e Maria potrebbe essere a rischio. Se sino a ora questa è rimasta una sensazione, ora sembra che possa diventare una certezza. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 10 febbraio 2022, ci rivelano che Armando verrà a conoscenza di alcune informazioni molto scottanti su Rocco. Delle spiacevoli novità che non solo faranno rizzare i capelli al Ferraris ma anche alla buona Agnese. Il capo magazziniere riferirà immediatamente quanto scoperto alla sua amata sarta ed entrambi cominceranno a capire che le nozze sono in bilico. Come dirlo a Maria? C'è un modo per rimettere le cose a posto ma soprattutto cosa ha combinato Rocco a Roma?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ferdinando nuovo socio di Dante e Fiorenza

Dante potrebbe diventare il nuovo direttore de Il Paradiso. Sin dal suo ritorno a Milano, era chiaro che il Romagnoli avesse in mente qualcosa di losco contro Vittorio e Umberto. Le nostre sensazioni si sono rivelate più vere che mai e ora il cugino di Fiorenza medita vendetta contro il Conti e il Guarnieri. Il suo obiettivo è quello di cacciarli dal Paradiso delle Signore e di mettere mano alla gestione del grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che cercherà degli alleati potenti e troverà in Ferdinando di Torrebruna terreno fertile. Il nuovo arrivato accetterà di diventare socio di Dante e Fiorenza ma imporrà una clausola: la Brancia dovrà far parte dei loro affari. Ludovica è nel mirino di Ferdinando, rimasto incantato dalla sua bellezza e pronto a tutto pur di approfondire la loro conoscenza.

