Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 7 all'11 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 7 febbraio 2022

Veronica ha un confronto diretto con Gemma: sa che a scrivere la lettera a Gloria è stata lei, che spiega di aver agito per proteggere la loro famiglia. Sandro è deciso a riconquistare Tina e Vittorio lo aiuta in tal senso. Al Circolo arriva un uomo d'affari, Ferdinando Torrebruna, invitato da Fiorenza e di cui anche Dante ha sentito parlare. Di Adelaide, intanto, non si ha notizia e Umberto, costretto a giustificare l'assenza della cognata alla polizia, racconta anche a Marco cosa si nasconde dietro la partenza della zia.

Puntata in onda Martedì 8 febbraio 2022

Gemma sa di aver commesso un grave errore e si sente in colpa anche perché avverte che la lettera minatoria abbia avuto l'effetto di riavvicinare Ezio a Gloria. Marco ha un'idea per far sì che la polizia distolga l'attenzione da Adelaide sul caso Ravasi ma richiede la collaborazione di Flora. Torrebruna si fa conoscere al Circolo e resta subito colpito da Ludovica. Vittorio aiuta Sandro a organizzare il suo piano per riconquistare Tina, ma lei reagisce male alla sorpresa.

Puntata in onda Mercoledì 9 febbraio 2022

Salvo e Agnese sostengono la causa di Sandro ma Tina è ferma sulle sue posizioni e intanto scopre che non sarà lei a recitare nel musicarello di Brivio. Flora ha deciso di deporre in questura a favore dei Guarnieri anche se si tratta di screditare l'immagine del proprio padre Achille Ravasi. Stefania nota sempre di più il nervosismo di Gemma. L'affare con gli americani è saltato, ma Dante è determinato a portare avanti il suo piano per sottrarre il Paradiso a Vittorio e Umberto.

Puntata in onda Giovedì 10 febbraio 2022

Mentre Veronica è turbata dal riavvicinamento tra Ezio e Gloria, Adelaide continua il suo silenzio stampa. Intanto, Armando viene a conoscenza di alcune notizie preoccupanti su Rocco e ne parla con Agnese: pare che il matrimonio tra l'Amato e Maria sia a rischio. Torrebruna accetta di collaborare con Dante e Fiorenza, ma richiede che Ludovica Brancia figuri tra i suoi soci. Nel frattempo Gemma è sempre più triste per aver disturbato gli equilibri familiari con le sue azioni e pensa seriamente di confessare tutto a Gloria.

Puntata in onda Venerdì 11 febbraio 2022

E' il giorno della deposizione di Flora sul caso Ravasi: apparentemente l'unica speranza di Adelaide per guadagnare un punto a favore agli occhi della giustizia. Intanto, mentre la proposta di Salvo per la casa viene accettata, Anna è sempre più sopraffatta dal senso di colpa per non avergli detto tutta la verità sulla figlia Irene. Veronica è intenzionata a far credere a Gloria di essere la mittente della lettera minatoria e chiede alla donna di incontrarsi di nascosto. Ezio però lo scopre e si presenta all'appuntamento lui stesso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.