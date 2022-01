Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le nozze di Maria e Rocco sono a rischio? Ecco che cosa sappiamo…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Maria sta cucendo il suo abito da sposa... ma non è detto che, alla fine, il matrimonio con Rocco verrà celebrato!

La Puglisi è impaziente di diventare la moglie dell'Amato... anche se le nozze potrebbero essere sul punto di saltare: forse, lui ha un'altra!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La promessa di Rocco a Maria...

Prima di partire per Roma per inseguire il suo sogno di diventare un ciclista di successo, Rocco aveva promesso a Maria che, presto, si sarebbero riuniti ed avrebbero dato avvio ad una nuova vita insieme, come marito e moglie. Tuttavia, nel momento in cui il giovane si è trasferito nella Capitale, un giorno dopo l'altro ha iniziato a contattare sempre più di rado la fidanzata...

L'atroce dubbio di Maria, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Quando Armando le ha mostrato il giornale in cui si parlava dei successi in pista dell'Amato, la Puglisi è rimasta di stucco. Nella fotografia, accanto al campione c'era una fanciulla dalla bellezza mozzafiato. Così, nella sarta si è insinuato il dubbio che il motivo per cui Rocco fosse tanto scostante con lei nell'ultimo periodo era che lui la stesse tradendo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rocco ha davvero un'altra?

Il nipote di Agnese e Giuseppe è riuscito a rassicurare la promessa sposa che, di tutta risposta, si è messa a cucire il suo abito nuziale. Maria ne è certa: il suo sogno d'amore si sta per coronare, ed in men che non si dica sarà la signora Amato! Di Rocco, però, ancora neanche l'ombra. Il matrimonio si celebrerà per davvero, alla fine? Con alte probabilità, no: ormai, il ciclista ha una nuova vita, e, forse, una nuova fidanzata...

