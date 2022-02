Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 febbraio 2022: Ludovica nel mirino di Ferdinando di Torrebruna!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'8 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1 vedremo che Ferdinando, il nuovo arrivato, rimarrà affascinato da Ludovica.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Gemma si sente in colpa. Per causa sua sua madre Veronica è furiosa ed Ezio si è riavvicinato a Gloria, spaventato per la sua ex moglie. La ragazza cercherà di trovare una soluzione al guaio combinato mentre Marco, ormai al corrente della verità su sua zia, cercherà di depistare la Polizia e chiederà l'aiuto di Flora. Intanto l'arrivo di Ferdinando di Torrebruna ha sconvolto la tranquillità del Circolo. L'affascinante nuovo arrivato resterà profondamente colpito da Ludovica. Vittorio e Sandro continuano con il loro piano per riconquistare Tina ma la ragazza, scoperto che il Conti ha deciso di aiutare suo marito, andrà su tutte le furie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma in preda ai sensi di colpa

Veronica ha scoperto che è stata Gemma a mandare a Gloria la lettera minatoria. La Zanatta è furiosa con sua figlia e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza dovrà fare i conti con i sensi di colpa. La cavallerizza ha capito che con il suo atteggiamento non solo ha sconvolto la Moreau ma ha fatto riavvicinare Ezio alla sua ex moglie. Per questo dovrà tentare di mettere una pezza al suo errore, prima che sia troppo tardi. L'atteggiamento del Colombo nei confronti di Gloria, rischia infatti di far naufragare i progetti di matrimonio tra lui e sua madre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco in difesa di sua zia Adelaide

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco aiuterà concretamente Umberto a salvare la reputazione di Adelaide. Nelle scorse puntate, il Guarnieri ha rivelato al ragazzo il vero motivo per cui sua zia ha lasciato Milano. Il giornalista, sconvolto e preoccupato, non si è però perso d'animo. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vedremo il Di Sant'Erasmo impegnato nel trovare un modo per sviare l'attenzione della polizia sulla partenza di sua zia. Il suo piano prevederà il coinvolgimento persino di Flora. Alla Gentile-Ravasi verrà chiesto un grosso favore e la stilista sembrerà accettare di difendere la Contessa, convinta della sua innocenza.

Ludovica nel mirino di Ferdinando di Torrebruna ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 febbraio 2022

Al Circolo è arrivato un uomo molto affascinante: Ferdinando di Torrebruna. L'imprenditore è una vecchia conoscenza di Fiorenza e riesce immediatamente ad ambientarsi nel ricco club gestito da Adelaide. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il nuovo arrivato rimarrà profondamente affascinato da Ludovica ma per la Brancia sarà lo stesso? Flavia potrebbe presto cantare vittoria. Il Torrebruna potrebbe infatti diventare un rivale molto pericoloso per Marcello Barbieri.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina furiosa contro Vittorio e Sandro

Sandro è alla riscossa. Non intende lasciare Milano e vuole riconquistare il cuore di sua moglie. Ad aiutarlo c'è Vittorio. Il Conti gli ha promesso di dargli una mano nel sua missione e ha deciso di mettere da parte i sentimenti che prova per la bella Amato. Questo atteggiamento e il piano dei due uomini, potrebbero però scatenare l'ira della stessa Tina. La cantante sembra non voler sapere più nulla di suo marito e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza, dopo aver scoperto che Vittorio ha deciso di fare da spalla a Sandro, andrà su tutte le furie.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.