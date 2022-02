Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 febbraio 2022: Dante nuovo direttore de Il Paradiso?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, l'affare con gli americani non va in porto e Dante potrebbe riuscire a impadronirsi del grande magazzino.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 febbraio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Tina ha le spalle al muro. Sandro non intende mollare la presa e può contare addirittura sull'aiuto di Vittorio. A peggiorare la situazione ci si mettono Salvatore e Agnese, schierati dalla parte di Recalcati e desiderosi che la cantante ricucia il suo rapporto con il marito. Marco ha convinto Flora a deporre in favore di Adelaide. Solo così la Contessa potrà salvare la sua reputazione e non finire in carcere mentre Dante sembra più convinto che mai a portare avanti il suo piano: quello di sottrarre il Paradiso a Vittorio e Umberto. Stefania invece nota lo strano atteggiamento di Gemma. La ragazza sembra turbata e la Colombo vuole scoprire cosa stia succedendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Agnese dalla parte di Sandro

Sandro è alla riscossa e vuole a tutti i costi riconquistare la fiducia di sua moglie. Vittorio gli dà una mano e sembra pronto a dimenticare tutto quello che è successo con Tina. La ragazza non ha gradito per nulla questa coalizione e intende mettere entrambi a tacere. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che per la cantante non sarà semplice. La situazione diventerà sempre più difficile da sostenere. Non solo Salvatore e Agnese si schiereranno dalla parte del Recalcati, pronti a convincerla a perdonarlo, ma scoprirà anche di non essere stata scelta per recitare nel musicarello di Brivio. Insomma per Tina sarà una disfatta su tutti i fronti.

Dante vuole buttare fuori Vittorio dal Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 febbraio 2022

Vittorio sembra aver rinunciato a Tina e ha deciso di aiutare Sandro a riconquistarla. Ben diverso invece il suo atteggiamento sul lavoro. Il Conti non ha intenzione di abbassare la guardia con il Romagnoli, convinto – a ragione – che il cugino di Fiorenza abbia dei subdoli piani in mente. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i sospetti di Vittorio si riveleranno sempre più fondati. Dante, istigato pure da Fiorenza, cercherà in ogni modo di portare a termine il suo obiettivo: quello di mettere le mani sul Paradiso e di buttare fuori Vittorio e Umberto dal grande magazzino. L'opportunità gli verrà servita su un piatto d'argento quando l'affare con i clienti americani non andrà in porto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora decide di deporre a favore di Adelaide

Umberto ha rivelato a Marco il segreto suo e di Adelaide. Il ragazzo ha così scoperto perché sua zia abbia fatto i bagagli così in fretta e perché non abbia più dato sue notizie. Il Di Sant'Erasmo però non si è limitato ad ascoltare il Guarnieri. Convinto di dover fare qualcosa per sua zia, il giornalista ha deciso di chiedere a Flora un grosso favore: quello di testimoniare in favore della Contessa, durante il suo interrogatorio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gentile-Ravasi proteggerà Adelaide anche se questo vorrà dire screditare suo padre. Intanto Stefania capirà che Gemma è turbata da qualcosa. La Colombo cercherà di capire cosa abbia reso così di cattivo umore la sua sorellastra ma la verità potrebbe farle molto male.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.