Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2024: Matteo Portelli ricattato!

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 5 al 9 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 5 al 9 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 5 febbraio 2024

Silvana può ancora salvarsi ma le serve un’operazione molto costosa e Marcello Barbieri, per aiutare il suo fratellastro e la madre, pensa di chiedere un aiuto alla contessa Adelaide di San’Erasmo. Nel frattempo, nonostante le situazione complicata, Maria Puglisi cerca di stare vicina a Matteo Portelli. La gelosia di Matilde Frigerio cresce a dismisura quando scopre che Vittorio Conti e Marta Guarnieri stanno portando avanti insieme il progetto della casa-famiglia. Marta, nel frattempo, è molto turbata dalla chiamata di Tom che vorrebbe recuperare il rapporto e ne parla proprio con l’ex marito. Mentre le condizioni di Silvana precipitano, Salvatore organizza una riffa in Caffetteria, mettendo in palio due biglietti per il Festival di Sanremo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 5 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 6 febbraio 2024

Rosa è molto colpita da Marcello e dal suo animo nobile e sembra che tra i due l’intesa diventi sempre più stringente. Mentre Umberto Guarnieri cerca di far pace con Flora Gentile Ravasi dopo le loro forti discussioni, Vittorio organizza una raccolta firme per la casa-famiglia. Nonostante sia molto dispiaciuta, Adelaide non può permettersi l’operazione di Silvana e tocca a Marcello riferire la brutta notizia a Matteo. Marta, invece, è molto agitata dopo aver parlato con Tom, l’uomo le ha fatto una confessione inaspettata. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 6 febbraio 2024

Puntata in onda Mercoledì 7 febbraio 2024

Tom, come promesso a Marta, vuole recuperare il rapporto e giunge a sorpresa a villa Guarnieri, portando non poco scompiglio. Mentre Rosa vorrebbe lasciare la casa di Marcello, Agata e Roberto sono sempre più vicini e sembra che l’amore sia nell’aria. Matteo chiede a Concetta di aiutarlo: come può rivelare alla madre Silvana le sue reali condizioni di salute senza metterla in totale allarme? Matilde, ormai folle di gelosia, è a dir poco scostante con Vittorio e questo porta l’imprenditore a lunghe riflessioni sul loro rapporto. Avendo scoperto la reale situazione di salute della madre, Guarnieri usa questa informazione per ricattare Portelli. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 7 febbraio 2024

Puntata in onda Giovedì 8 febbraio 2024

L’incontro con Guarnieri e le sue parole hanno turbato profondamente Matteo, che trascorre una notte insonne ragionando sul da farsi. Matilde sembra aver perdonato Vittorio, avendo compreso che tra lui e l’ex moglie non c’è assolutamente un ritorno di fiamma, mentre Ciro nota stranezze nella figlia Maria e chiede alla moglie qualche spiegazione. Mentre arriva il momento di affrontare a testa alta coloro che si oppongo al progetto della casa-famiglia, Marta vive una svolta inaspettata nel rapporto con Tom. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 dell'8 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 9 febbraio 2024

Le sorelle Puglisi pensano alla loro vita privata: Maria organizza una cena per Vito, consapevole di averlo decisamente trascurato, Agata si mette alla ricerca di indizi su Roberto per scoprire se è interessato a lei o meno. Mentre Marta e Tancredi hanno un piccolo riavvicinamento, Marcello ha un confronto con Rosa sulle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare casa sua. Portelli ha preso la sua decisione e la comunica a Umberto, proprio mentre Marta riceve una proposta da Tom. Di cosa si tratta? Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 9 febbraio 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.