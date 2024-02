Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 6 febbraio 2024: Marcello nel panico. Come dire la verità a Matteo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 6 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello scoprirà che Adelaide non può dargli il denaro per l'operazione di Silvana e dovrà rivelarlo a Matteo... ma come?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 6 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marcello riceverà delle brutte notizie da parte di Adelaide. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa riferirà a Barbieri di non potergli mandare il denaro per l’operazione di Silvana. Il giovane, molto preoccupato, dovrà riferire lui questa novità tremenda a Matteo. Rosa sarà molto colpita dalla bontà di Marcello e tra i due sarà sempre più evidente l’intesa. Umberto cercherà di far pace con Flora dopo le loro discussioni mentre Marta sarà ancora molto agitata per via della telefonata di Tom, che le ha fatto una confessione totalmente inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello in ansia per Silvana e Matteo

Marcello ha deciso di dare una mano a Matteo e ha chiesto ad Adelaide un aiuto per trovare i soldi per l’operazione di Silvana. La Contessa gli rivelerà però di non avere la possibilità di fornirgli il denaro che chiede. Barbieri sarà molto preoccupato per questa risposta e toccherà ovviamente a lui rivelare a Matteo tutto. Il ragazzo farà molta fatica a dire al fratellastro di non aver ottenuto quello che gli aveva promesso ma gli dirà anche di non voler gettare la spugna e di tentare altre strade. La caparbietà e l’animo nobile di Marcello saranno notate da Rosa, che ne rimarrà molto colpita. Tra i due sembrerà crescere l’intesa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto cerca di riavvicinarsi a Flora

Flora e Umberto sono ai ferri corti e Tancredi è dovuto intervenire per spingere Guarnieri a sostenere la sua fidanzata nonché stilista del loro grande magazzino. Il Commendatore accetterà i consigli del suo socio e tenterà di recuperare il rapporto con la Ravasi. Flora riuscirà a mettere da parte il suo fastidio a perdonare Umberto per averla messa nuovamente da parte? Non sarà facile per lei dimenticare che negli ultimi tempi, soprattutto dopo il ritorno e l’ennesima partenza di Adelaide, il suo compagno è diventato sempre più nervoso e intrattabile.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ko dopo la chiamata di Tom

Marta ha trovato rifugio in Vittorio dopo la telefonata di Tom. La ragazza è molto turbata dalle dichiarazioni dell’uomo, che le ha confessato una cosa che mai avrebbe pensato di sentire. La Guarnieri continuerà a trovare nel suo ex marito una spalla su cui piangere ma questo aumenterà la gelosia di Matilde. Intanto Vittorio organizzerà una raccolta firme per la casa-famiglia. Il progetto riuscirà a decollare?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.