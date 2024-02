Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 7 febbraio 2024: Marta sconvolta dall'arrivo di Tom a Villa Guarnieri!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 7 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marta sarà sconvolta dall'arrivo di Tom a Milano mentre Umberto tornerà a ricattare Matteo, dopo aver scoperto la verità su Silvana.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 7 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta riceverà una sorpresa sconvolgente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tom si presenterà a Villa Guarnieri e rivelerà alla figlia di Umberto di voler recuperare il loro amore. Matilde intanto sarà sempre più scostante e lontana da Vittorio. La gelosia che la Frigerio sta provando la porterà a non passare più molto tempo con il compagno. Conti, deluso da questo atteggiamento, comincerà a riflettere sul loro rapporto e su quello con la sua ex moglie. Matteo invece chiederà una mano a Concetta per trovare il modo più adatto per rivelare a Silvana le sue reali condizioni di salute, senza turbarla più del dovuto. Umberto, scoperto del male del madre di Portelli, tornerà all’attacco e stavolta comincerà a ricattare il giovane senza pietà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta sconvolta dall’arrivo di Tom

Marta ha trovato rifugio in Vittorio dopo la telefonata di Tom ma ora dovrà chiedere un sostegno ancora più grande al suo ex marito. La donna sarà infatti sconvolta dall’arrivo dell’americano a Villa Guarnieri. Tom si presenterà a casa di Umberto per rivelare di voler ricostruire il suo rapporto con Marta. La cosa non piacerà però alla ragazza che dovrà fare ricorso a tutta la sua calma. Matilde invece, vedendo Vittorio sempre più attento alla sua ex moglie, prenderà le distanze da lui. Questo porterà il Conti a riflettere sul rapporto con la Frigerio ma anche con la stessa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo chiede a Concetta un aiuto per parlare con Silvana

Marcello è andato nel panico quando ha dovuto rivelare a Matteo che Adelaide non è in grado di fornirgli il denaro necessario all’operazione di Silvana. Barbieri ha promesso al fratellastro di trovare altre soluzioni ma rimane comunque una cosa da fare. Portelli dovrà dire alla sua mamma quali sono le sue reali condizioni di salute. Le cose non saranno per nulla facili e il ragazzo chiederà aiuto a Concetta per trovare il modo giusto di affrontare questo spinoso e doloroso argomento con Silvana.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto ricatta Matteo… e stavolta senza pietà!

Matteo è distrutto dalla notizia che sua madre sta malissimo e che, senza l’operazione, non sopravvivrà. Il ragazzo sta cercando di trovare la forza per affrontare tutto ma anche per rivelare alla mamma la verità. Verità che purtroppo arriverà alle orecchie di Umberto, che approfitterà di questo per tornare a ricattare Portelli, stavolta senza un briciolo di pietà. Guarnieri sarà terribile e senza alcun tatto. Cosa succederà al nostro Matteo ora? Intanto tra Agata e Roberto l’intesa aumenterà e la ragazza comincerà a pensare che possa trattarsi di amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.