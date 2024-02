Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'8 febbraio 2024: Matilde e Vittorio fanno pace

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata dell'8 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matilde e Vittorio faranno finalmente pace mentre Matteo sarà molto turbato dalle parole di Umberto e non saprà cosa fare.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 l’8 febbraio 2024, alle ore 16.00, Matilde e Vittorio faranno pace. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Frigerio capirà che tra Conti e Marta non c’è nient’altro che un grande affetto. Tra loro non è rinato alcun sentimento. Matteo sarà molto in ansia a causa delle parole di Umberto. I suoi ricatti lo hanno profondamente turbato e non saprà come comportarsi. Ciro non capirà cosa stia succedendo a Maria e cercherà di avere notizie da Concetta mentre tra Marta e Tom ci sarà una svolta inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde perdona Vittorio

Matilde ha provato una forte gelosia per Marta e Vittorio. I due, in effetti, sono tornati ad avere una grande sintonia e il progetto della casa- famiglia e l’arrivo di Tom, ha contribuito a renderli sempre più intimi. Conti rassicurerà la fidanzata di non provare alcun tipo di sentimento d’amore per la sua ex moglie e la Frigerio si rasserenerà, perdonando il suo compagno per averla messa da parte. Vittorio avrà però fatto bene i conti? Avrà davvero dei sentimenti di solo affetto per Marta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo in crisi dopo il ricatto di Umberto

Umberto è tornato alla carica e stavolta non ha avuto alcuna pietà. Ha approfittato della malattia di Silvana per attaccare Matteo e ricattarlo. Guarnieri è pronto a usare qualsiasi stratagemma per liberarsi di Portelli e poi attaccare Marcello. E sembra che stia riuscendo a piegare il povero Matteo. Il ragazzo sarà infatti molto turbato dalle parole del Commendatore e non saprà davvero che fare. In pericolo non c’è solo lui ma pure la sua adorata mamma Silvana. Sarà arrivato il momento di cedere alle richieste di Umberto?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Svolta inaspettata tra Marta e Tom

Marta è sconvolta dall’arrivo di Tom a Milano. L’uomo si è presentato a Villa Guarnieri e ha rivelato di voler recuperare il rapporto con la figlia di Umberto. Tra di loro ci sarà una svolta inaspettata che potrebbe portare la ragazza a lasciare di nuovo l’Italia. Intanto Ciro chiederà a Concetta cosa stia succedendo a Maria, che vede ogni giorno più strana e pensierosa. Il Puglisi vorrebbe tanto sapere cosa stia passando per la testa alla sua primogenita ma forse è meglio che per ora non sappia tutta la verità.

