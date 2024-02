Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 9 febbraio 2024: Matteo ha preso la sua decisione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 9 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matteo ha preso la sua decisione ma dovrà affrontare Marcello...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 9 febbraio 2024, alle ore 16.00, Matteo avrà preso la sua decisione e lo comunicherà a Umberto. Portelli dovrà informare immediatamente Marcello ma gli dirà tutta la verità? Intanto Maria organizzerà una cena per Vito. La ragazza vorrà scusarsi con lui per averlo trascurato. Barbieri avrà un confronto con Rosa e capirà le motivazioni per cui la ragazza ha voluto lasciare casa sua mentre Marta sarà stordita da una proposta di Tom.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo ha preso la sua decisione

Umberto è stato spietato e senza scrupoli. Guarnieri ha messo Matteo con le spalle al muro e lo ha costretto, con il ricatto, a prendere una decisione che sicuramente non piacerà a Marcello. Il ragazzo, dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, darà al Commendatore la sua risposta. Dovrà però informare molto presto anche il suo fratellastro ma riuscirà a dirgli tutta la verità, senza dovergli mentire? Intanto Maria organizzerà una cena per Vito. La ragazza vorrà farsi perdonare per averlo trascurato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Rosa a confronto

Marcello è rimasto senza parole per la decisione di Rosa di lasciare la sua casa. Il ragazzo vorrà chiarire con lei e scoprire le ragioni vere e proprie della sua scelta. Cosa le dirà la giovane? Intanto Agata cercherà informazioni su Roberto e tenterà di capire se il Landi sia o meno interessato a lei. La ragazza scoprirà la verità sul socio di Vittorio? Come reagirà se lo dovesse scoprire?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tom fa una proposta inaspettata a Marta

Tom è arrivato a Villa Guarnieri e per Marta è stata una vera sorpresa. Per la Guarnieri sarà uno shock e la porterà a dover prendere una decisione molto difficile. Nel futuro della ragazza ci saranno di nuovo gli Stati Uniti? Il progetto della casa-famiglia verrà accantonato o sarà solo Vittorio a gestirlo? Lo scopriremo molto presto.

