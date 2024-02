Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 5 febbraio 2024: Marta si rifugia in Vittorio dopo la chiamata di Tom

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 5 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marta troverà in Vittorio un sostegno dopo la chiamata di Tom. Matilde brucerà di gelosia.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 5 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta e Vittorio saranno sempre più affiatati. I due lavoreranno insieme al progetto della casa-famiglia, scatenando ancora di più la gelosia di Matilde. Sarà però una chiamata di Tom che turberà profondamente la Guarnieri, tanto da spingerla a trovare rifugio in Vittorio. Marcello penserà di chiedere aiuto ad Adelaide per ottenere i soldi necessari all’operazione di Silvana. Salvo, in Caffetteria, organizza una riffa con in palio due biglietti per il Festival di Sanremo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio sempre più vicini

Matilde è gelosa di Marta e Vittorio e purtroppo il suo fastidio continuerà a crescere. La Guarnieri e il Conti proseguiranno nel frequentarsi e nel vedersi ogni giorno per collaborare al progetto della casa-famiglia. Vittorio ha deciso di aiutare la sua ex moglie a sostenere Cinzia ma soprattutto a realizzare la sua idea. La figlia di Umberto non vuole rinunciare a questa grande occasione di dare una mano alle donne in difficoltà, come anche lei lo sarà dopo una telefonata inaspettata di Tom.

Il Paradiso delle Signore: Marta, spaventata dalla chiamata di Tom, trova consolazione in Vittorio

Marta e Vittorio saranno sempre più uniti e tutto questo grazie al progetto della casa-famiglia. I due si avvicineranno ancora di più a causa di Tom, che chiamerà a Villa Guarnieri per parlare con la sua ex. La Guarnieri rimarrà senza parole e preoccupata per questa telefonata, troverà rifugio in Vittorio. Il Conti non le negherà il suo supporto ma questo contribuirà ad allontanare da lui Matilde, che si sentirà sempre più messa da parte.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello chiede aiuto ad Adelaide per salvare Silvana

Matteo è distrutto. Silvana si è sentita male e le sue condizioni di salute sono molto preoccupanti. Marcello si è subito attivato per dare una mano al fratellastro e gli ha promesso di trovare i soldi necessari per pagare l’operazione. Barbieri penserà di chiedere ad Adelaide di dargli il suo sostengo e si attiverà subito per sentirla e raccontarle quanto sta succedendo. Intanto Salvo organizzerà una riffa in Caffetteria, con in palio due biglietti del Festival di Sanremo.

