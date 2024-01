Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024: Flora e Umberto ai ferri corti

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, 29 gennaio al 2 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 29 gennaio 2024

La sfilata in minigonna è stata un successo e il nome della stilista inglese Mary Quant è sulla bocca di tutti, così come quello dell’Atelier. Mentre il pubblico più giovane è entusiasta della novità, tuttavia, quello fedele del Paradiso lo è di meno e Vittorio Conti deve correre ai ripari. Nel frattempo a Galleria Moda Milano si cerca una soluzione che possa contrastare la novità della minigonna. Flora, nella creazione dei suoi bozzetti, è sempre più sconfortata e commette un gesto inaspettato. Al Circolo, Vittorio e Marta Guarnieri hanno un confronto a cuore aperto, mentre Marcello Barbieri consiglia a Matteo Portelli di allontanarsi da Maria Puglisi. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 29 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 30 gennaio 2024

Agata vorrebbe tanto indossare una minigonna per essere come tutte le ragazze della sua età, ma il padre è irremovibile. Salvatore vorrebbe chiedere ad Elvira di iscriversi insieme alla competizione di ballo, già vinta lo scorso anno, ma lei ha ricevuto una proposta precedente e l’ha accettata. I bozzetti di Flora non suscitano l’entusiasmo sperato in Umberto Guarnieri e la stilista non la prende bene. Mentre Silvana ha un malore improvviso che allarma Matteo, lui cerca un modo per non deludere Marcello ma non uscire completamente dall’orbita di Maria. Guai per Marta che proprio non riesce a trovare una buona soluzione per Cinzia. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 30 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 31 gennaio 2024

Matteo, visto il malore della madre, decide di rimanere a Milano. Marta ha deciso di promuovere il progetto della casa - famiglia per aiutare Cinzia ma la responsabile, Aida Belloni, non vuole proprio saperne. Quando Flora e Umberto hanno idee sempre più divergenti, la discussione scoppia imprevista e decisamente infuocata. Sentendo di essere prossima alla sua fine, Silvana fa una richiesta molto particolare al figlio Matteo, mentre Maria è sempre più preoccupata da questa situazione ma non può essere vicina a Portelli come vorrebbe visti i loro precedenti. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 31 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 1° febbraio 2024

Vittorio ha indovinato la giusta strategia per attirare nuovamente la clientela affezionata all’Atelier. Avendo saputo che tra Umberto e Flora c’è una pessima aria, a seguito degli scontri per i bozzetti della stilista, Tancredi fa notare a Guarnieri che dovrebbe essere molto più gentile con la sua compagna. Mentre Ciro dà il permesso alla figlia di indossare la mini-gonna, Marta torna a cercare di far ragionare la Belloni sull’importanza del progetto della casa-famiglia. La Guarnieri avrà successo? Dopo aver scoperto la reale condizione medica della madre, Matteo è distrutto e cerca conforto in Maria. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 1° febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 2 febbraio 2024

Silvana ha ancora una possibilità ma l’operazione cui dovrebbe essere sottoposta costa molto e Marcello promette al fratellastro che lo aiuterà a cercare fondi. Agata è fiera di aver acquistato la sua prima minigonna e ringrazia Roberto per l’aiuto con il padre, mentre Marta torna ad affrontare la Belloni, ma questa volta potrebbe aver capito come assicurarsi che sia dalla sua parte. Rifiutato da Elvira, Salvatore fa coppia con Delia per la gara di ballo mentre Matilde inizia ad essere molto gelosa del rapporto ricucito tra Vittorio e Marta. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 2 febbraio 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.