Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 1° febbraio 2024: Tancredi spinge Umberto a sostenere Flora

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 1° febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Tancredi spronerà Umberto a trattare Flora con meno freddezza mentre Matteo scoprirà che sua madre deve essere operata d'urgenza.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° febbraio 2024, alle ore 14.00 su Rai1, tra Flora e Umberto le cose andranno sempre più male. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due saranno ai ferri corti, tanto da rendere il lavoro difficile alla Galleria Milano Moda. Tancredi, preoccupato che il rapporto tra il suo socio e la stilista del negozio finisca per causare danni alla loro immagine e al loro fatturato, deciderà di intervenire. Il Di Sant’Erasmo spronerà Guarnieri a essere meno freddo nei confronti della compagna e a darle dunque maggiori attenzioni. Intanto Vittorio avrà trovato il modo per impedire che le clienti, sconvolte dalla minigonna, si allontanino dal Paradiso. Ciro darà il permesso ad Agata di indossare la minigonna e la ragazza ne sarà entusiasta mentre Marta tenterà un modo per convincere la Belloni a darle il supporto necessario per il progetto della casa-famiglia. Matteo scoprirà invece con orrore che sua madre Silvana deve essere sottoposta a una delicata operazione che potrebbe salvarle la vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi interviene per riunire Flora e Umberto

Flora e Umberto sono ai ferri corti. Tra loro è scoppiata una grossa lite e sembra che la loro relazione scricchioli da ogni parte. La coppia non vive più in armonia come una volta e la cosa potrebbe diventare preoccupante anche per gli affari. Tancredi deciderà di intervenire. Preoccupato dal crescente nervosismo che nota tra i due e spaventato che questo possa incidere sul lavoro alla Galleria Milano Moda, il Di Sant’Erasmo spronerà Umberto a comportarsi in modo meno freddo con la compagna e a tornare darle quelle attenzioni di una volta. Il Commendatore accetterà il consiglio o la sua mente sarà da tutt’altra parte… magari a Ginevra?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio alla riscossa

Marta non ha ancora gettato la spugna. La ragazza vuole aiutare Cinzia a tutti i costi e ha giurato di riuscirci. La ragazza cercherà di convincere la Belloni a darle il supporto di cui ha bisogno per il progetto della casa-famiglia e non si arrenderà mai e poi mai a un rifiuto. Intanto Vittorio avrà trovato una soluzione per frenare il calo delle vendite al Paradiso, dovuto alle clienti affezionate al grande magazzino ma che sono sentite tradite e oltraggiate dalla sfilata in minigonna.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo scopre che Silvana deve essere operata

Matteo è distrutto. Silvana ha avuto un malore e la situazione è apparsa subito grave. Il ragazzo scoprirà le vere condizioni di salute della madre e verrà a sapere che ha bisogno di un’immediata operazione. Sconvolto, Portelli cercherà conforto in Maria. Intanto Ciro darà ad Agata il permesso di indossare la minigonna. Per la ragazza sarà una bellissima notizia e correrà subito a comprarla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.