Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 2 febbraio 2024: Matilde gelosa di Marta e Vittorio!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 2 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Matilde noterà che tra Vittorio e Marta è tornata l’intesa. La Ravasi sarà furiosa e proverà una forte gelosia. Che Conti e sua moglie si amino ancora? Intanto Marcello prometterà a Matteo tutto il suo sostegno ma soprattutto gli dirà di cercare di recuperare i soldi necessari all'operazione di Silvana. Ma una brutta notizia sta per abbattersi su Portelli. Il Dottor Alpi gli rivelerà una realtà che lui non avrebbe mai voluto immaginare. Agata comprerà la minigonna e ringrazierà Roberto per aver convinto Ciro mentre Salvatore e Delia parteciperanno alle selezioni della gara di ballo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde gelosa di Vittorio e Marta

Il ritorno di Marta ha scatenato dei sentimenti contrastanti in Vittorio. Conti ha compreso di essere ancora molto affezionato alla moglie e i loro incontri hanno sortito un certo effetto benefico su di loro. Entrambi hanno capito di avere ancora molto in comune e di essere molto più vicini di quanto pensassero. Questo particolare sta però cominciando a preoccupare Matilde. La Frigerio inizierà a provare una certa gelosia nei confronti del suo compagno e della sua ex compagna e avrà il timore che tra loro possa scattare qualcosa. Avrà ragione o sarà solo un timore passeggero?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello promette a Matteo di aiutarlo ma…

Matteo è distrutto. Il malore di Silvana si è rivelato più preoccupante del previsto e la donna deve essere operata. L’intervento è molto costoso e Marcello, venuto a conoscenza di tutto, prometterà al fratellastro di aiutarlo a trovare i soldi necessari. Ma un’altra brutta notizia lascerà Portelli senza parole. Il dottor Alpi gli rivelerà una verità molto dura e tragica, che lo lascerà attonito. Per Silvana non ci saranno più speranze, sarà tutto finito?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Delia pronti alla gara di ballo

Agata sarà molto felice di comprare finalmente la minigonna. La ragazza ringrazierà tantissimo Roberto per aver parlato con Ciro e averlo convinto a lasciarle indossare il trasgressivo capo. Intanto Salvatore, deluso dal rifiuto di Elvira, ha deciso di partecipare alla gara di ballo con un’altra compagna. La scelta è ricaduta su Delia e i due si prepareranno alle selezioni. Elvira si ingelosirà vedendo Salvo ballare con un’altra?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.