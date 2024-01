Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 30 gennaio 2024: Matteo distrutto. Silvana si sente male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 30 gennaio 2024 su Rai1, alle ore 16.00, Matteo continuerà a vivere in un incubo. Portelli, già abbattuto da quanto successo con Umberto ma anche per i suoi sentimenti – impossibili – per Maria, dovrà affrontare un malore di Silvana. Riuscirà ad affrontare tutto senza deludere Marcello, a cui ha promesso di stare alla larga dalla Puglisi? Intanto Marta sarà sempre più determinata ad aiutare Cinzia e a trovare una buona soluzione per lei mentre Agata vorrebbe indossare la minigonna come tutte le ragazze ma suo padre non è per nulla d’accordo. Salvo chiederà a Elvira di partecipare con lui, anche quest’anno, alla gara di ballo. La ragazza avrà però presto già un impegno con un’altra persona. Flora sarà invece delusa dal comportamento di Umberto, che non apprezzerà per nulla i suoi bozzetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo in ansia per Silvana

Non è certo un bel periodo per Matteo. Marcello lo ha spinto ad allontanarsi da Maria e a non creare ulteriori problemi alla ragazza con Vito mentre Umberto è diventato più insistente che mai, pronto a prendersi la sua vendetta. Portelli si troverà sempre più con le spalle al muro e il carico da novanta arriverà quando Silvana si sentirà male. Un malore improvviso e molto preoccupante, che renderà il ragioniere molto nervoso e poco incline alla calma. Intanto Marta vorrà trovare presto una soluzione, adatta, per Cinzia e la sua bambina.

Il Paradiso della Signore Anticipazioni: Flora delusa da Umberto

Flora è sempre più distante da Umberto. Tra loro si è creata una spaccatura piuttosto preoccupante e sembra che Guarnieri non voglia smetterla di trattarla con freddezza, anche quando si tratta di lavoro. La Ravasi sarà molto delusa dal comportamento del suo compagno, che non mostrerà alcun entusiasmo per i suoi bozzetti e anzi la criticherà senza grandi problemi. Agata invece vorrebbe indossare la minigonna come tutte le altre Veneri ma suo padre non sarà per nulla d’accordo e la giovane, per non deluderlo, finirà per dargli retta.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore deluso da Elvira

Salvo sarà molto contento che si stia avvicinando il momento della competizione di ballo, che l’anno precedente ha vinto insieme a Elvira. Il ragazzo vorrebbe ripetere l’esperienza e perché no, pure la vittoria. Peccato però che la Venere, a cui chiederà di gareggiare insieme, avrà dato la sua parola a un’altra persona. Salvatore ci rimarrà malissimo e penserà di aver perso un’altra occasione per poterla riconquistare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.