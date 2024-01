Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 31 gennaio 2024: Flora e Umberto ai ferri corti. Scoppia la lite!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 31 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Flora e Umberto avranno una lite furiosa mentre Silvana, che penserà di essere in punto di morte, farà a Matteo una richiesta molto particolare.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 il 31 gennaio 2024, alle ore 16.00, Flora e Umberto saranno ai ferri corti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la stilista e il suo compagno sembreranno arrivati al capolinea. Dopo la freddezza degli ultimi giorni, tra loro scoppierà una furibonda lite. Silvana sentirà di essere ormai arrivata alla fine e farà a Matteo - che ha deciso di rimanere a Milano dopo il malore della madre - una richiesta molto importante. Maria sarà molto preoccupata per Portelli ma dopo quanto accaduto non potrà stargli vicino come desidera. Marta vorrebbe promuovere il progetto della casa famiglia per aiutare Cinzia ma Aida Belloni, la responsabile, non sembrerà disposta a dare una mano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Lite furiosa tra Umberto e Flora

Tra Flora e Umberto le cose proprio non vanno. Sono ormai mesi che la loro coppia sta attraversando un periodo di freddezza e ostilità e la Ravasi ne soffre tantissimo. La goccia che farà traboccare il vaso sarà il poco entusiasmo che Guarnieri mostrerà nei confronti dei bozzetti della nuova collezione della sua compagna. Il Commendatore non sarà per nulla contento dei suoi disegni e glielo farà capire senza mezzi termini. Tra i due si scatenerà una lite furibonda, che porterà persino Tancredi a intervenire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Silvana in punto di morte fa una richiesta speciale a Matteo

Matteo è distrutto. Silvana si è sentita male e sembra che la situazione sia molto grave. Portelli ha deciso di non lasciare Milano e di rimanere accanto alla mamma che, sentendosi in punto di morte, gli farà una richiesta molto particolare. Di cosa si tratterà? Intanto Marta cercherà di aiutare Cinzia promuovendo il progetto della casa famiglia. Peccato però che la responsabile, Aida Belloni, non sia dalla sua parte. La Guarnieri riuscirà a convincerla?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria in ansia per Matteo ma…

Il malore di Silvana ha lasciato tutti senza fiato. Maria è molto preoccupata per la mamma di Portelli ma visto come si sono messe le cose tra loro, non potrà certo avvicinarsi. La ragazza dovrà stare in un angolo, in attesa di avere notizie fresche e si spera rassicuranti. Ma riuscirà a tenersi in disparte, senza correre da lui e senza far capire a Vito la verità sui suoi sentimenti? Le cose si faranno molto critiche.

