Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 29 gennaio 2024: Marcello spinge Matteo a troncare con Maria, subito!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 29 gennaio 2024, alle ore 16.00, ci rivelano che Marcello consiglierà a Matteo di allontanarsi da Maria per evitare di fare altri danni. La Puglisi ha infatti rivelato a sua madre di essersi innamorata di Portelli e quest’ultimo ha fatto lo stesso con Silvana. Intanto al Paradiso la sfilata in minigonna ha avuto molto successo sul pubblico più giovane mentre le fedelissime del grande magazzino non ne sono state per nulla contente. Vittorio dovrà correre ai ripari per non perdere le sue clienti. Alla Galleria Milano Moda si cercherà invece la soluzione per contrastare la novità della minigonna e Flora tenterà di creare una nuova collezione. La Ravasi sarà però completamente sconfortata, non trovando il sostegno – neanche stavolta – di Umberto. Marta e Vittorio si incontreranno al Circolo e avranno un nuovo confronto a cuore aperto. I due sembreranno sempre più vicini.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello consiglia a Matteo di allontanarsi da Maria

Maria ha confessato a sua madre di amare Matteo e il ragazzo ha fatto lo stesso con la sua. Silvana e Concetta sono molto preoccupate per i sentimenti nati tra i loro figli ma soprattutto per la relazione tra Vito e la bella Puglisi. Silvana ha così chiesto a Marcello di aiutare il suo fratellastro, molto in difficoltà anche per via del ricatto di Umberto, di cui non può parlare. Barbieri ha quindi deciso di intervenire e scoperto quello che sta succedendo tra Matteo e la stilista, gli consiglierà di allontanarsi da lei e di dimenticarsela. Portelli gli darà retta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La minigonna mette Vittorio in difficoltà

La sfilata della minigonna di Mary Quant ha creato molto scalpore. Se le giovani milanesi sono entusiaste di questa novità, le clienti affezionate del Paradiso – più grandi d’età - non ne sono per nulla contente. Vittorio si renderà conto di aver scatenato un certo malumore e per evitare di perderle e di far crollare le vendite, dovrà trovare una soluzione il prima possibile.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora in crisi. Riuscirà a stare al passo di Vittorio?

Con la sfilata in minigonna, Il Paradiso delle Signore ha guadagnato punti in più sulla Galleria Milano Moda. Flora dovrà trovare presto un capo competitivo e creare una collezione in grado di stare al passo con quella presentata da Vittorio. La Ravasi si troverà però in grande difficoltà, soprattutto perché sarà poco motivata e poco supportata da Umberto, sempre più distante da lei. Intanto Marta e Vittorio, che si ritroveranno al Circolo, avranno un altro confronto e capiranno di aver ritrovato una grande sintonia.

