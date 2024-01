Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024: Guarnieri ricatta Matteo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 22 al 26 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 22 al 26 gennaio 2024.

Puntata in onda Lunedì 22 gennaio 2024

Mentre Rosa si prepara al suo primo giorno al Paradiso, fervono i preparativi per l’arrivo della stilista Mary Quant. Concetta ha assistito allo scambio tra Maria e Matteo e cerca di indagare. I due, ignari, forniscono versioni dei fatti diverse e cadono in trappola. Nel frattempo, Marta incontra una ragazza e resta colpita dalla sua richiesta di aiuto, mentre Umberto vuole allontanare Matteo e Marcello e l’occasione si presenta quando l’investigatore privato di Guarnieri gli fornisce un dossier che sembra proprio fare al caso suo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 22 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 23 gennaio 2024

Concetta coinvolge Irene nelle sue indagini sulla figlia Maria e il suo rapporto con Matteo. Marta, invece, incontra ancora la ragazza in cerca di aiuto che si chiama Cinzia, scontrandosi con un problema non da poco. Quando Matteo rivela al fratellastro che Guarnieri gli ha fatto una vantaggiosa offerta di lavoro, si crea una forte tensione tra loro. In preda ad un attacco d’ansia, Puglisi rivela a sua madre di provare dei forti sentimenti per Portelli. Nel frattempo, in Atelier fa in suo ingresso per la prima volta la minigonna. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 23 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 24 gennaio 2024

Marcello è furioso con Matteo, che ancora non sa se accettare o meno la proposta lavorativa di Umberto, ma Armando gli suggerisce di lasciarlo libero e avere comprensione per le scelte del fratellastro. Piccolo inconveniente per la filata in minigonna, prontamente risolto da Rosa che si dimostra coraggiosa e molto arguta. Vedendo Marta preoccupata per Cinzia, Tancredi prende il comando della situazione e aiuta la ragazza madre. Mentre Portelli ha preso una decisione sulla proposta lavorativa, Leonardo Crespi chiede ad Irene di fermarsi oltre l’orario lavorativo, per prepararsi al meglio per l’arrivo della stilista inglese Mary Quant. Richiesta che manda Alfredo su tutte le furie! Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 24 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 25 gennaio 2024

Confuso e in cerca di un consiglio, Matteo fa l’impensabile: si presenta a casa della Puglisi e rivela alla madre i sentimenti che nutre per Maria. Nel frattempo, la sfilata di Mary Quant in minigonna è un successo e la nipote di Ferraris colpisce Marcello, sfilando come una vera modella. Mentre Concetta decide di parlare con Silvana dei loro rispettivi figli e i sentimenti inaspettati che sono nati tra loro, Irene rinuncia ad un impegno con Alfredo. Pronto a tutto per averlo dalla sua parte, Guarnieri arriva a ricattare Matteo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 25 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 26 gennaio 2024

Marta è rimasta sinceramente colpita dalla storia di Cinzia e della sua bambina, e decide di aiutarle come possibile. Concetta e Maria hanno un confronto, mentre Amato organizza una serata a tema “minigonna” alla Caffetteria. Quando il figlio si mostra sempre più evasivo e preoccupato, Silvana decide di chiedere aiuto a Marcello: vuole a tutti i costi aiutare il figlio, che evidentemente non se la sta passando bene. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 26 gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.