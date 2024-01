Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 26 gennaio 2024: Silvana chiede a Marcello di aiutare Matteo

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 26 gennaio 2024, alle ore 16.00, ci rivelano che Silvana capirà che Matteo è in difficoltà. La donna, che non riuscirà a stare accanto al figlio come vorrebbe, chiederà aiuto a Marcello. Intanto Marta continuerà a voler stare accanto a Cinzia e alla sua bambina mentre Concetta e Maria, dopo la verità sui sentimenti della Puglisi, avranno un confronto. Salvo organizzerà una serata a tema minigonna in Caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Silvana chiede a Marcello di aiutare Matteo

Matteo è sempre più in difficoltà. Umberto lo ha ricattato ed è passato alle maniere forti contro di lui. Il Portelli ha le spalle al muro e Silvana si accorgerà delle preoccupazioni che tormentano il figlio. La donna chiederà aiuto a Marcello, il solo che potrà davvero dargli una mano. Matteo non è infatti disposto a dire alla sua mamma cosa lo tormenti ma forse sarà più sincero con suo fratello. Barbieri capirà che cosa sta succedendo al giovane?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta pronta ad aiutare Cinzia, costi quel che costi

Marta ha preso a cuore la storia di Cinzia e cercherà di darle una mano costi quel che costi. La Guarnieri farà di tutto per stare accanto alla ragazza madre e alla sua bambina e forse Tancredi le darà il suo supporto. La figlia di Umberto troverà il modo di organizzare qualcosa di molto importante sia per Cinzia che per la sua vita. Fonderà molto presto un'associazione per donne in difficoltà e impossibilitate a chiedere aiuto altrove.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una festa in minigonna alla Caffetteria

Il successo della sfilata di Mary Quant ha galvanizzato le Veneri ma anche Salvatore. Il ragazzo organizzerà una festa a tema minigonna in Caffetteria. Questo evento, a cui parteciperà pure Elvira, potrebbe diventare un’altra occasione per cercare di riconquistare la bella commessa. Intanto Concetta e Maria avranno un confronto dopo le confessioni sconvolgenti sia della Puglisi che del Portelli.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.