Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 25 gennaio 2024: Marcello stregato da Rosa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 25 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello rimarrà molto colpito da Rosa, che sfilerà in minigonna. Umberto invece passerà alle maniere forti con Matteo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai3, la sfilata di Mary Quant sarà un grande successo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rosa incanterà Marcello e il Barbieri comincerà a pensare sempre di più all’affascinante nipote di Armando. Intanto Matteo, molto confuso sul da farsi, si presenterà a casa di Maria per chiedere consigli. Il ragazzo troverà il coraggio di confessare alla madre di essersi innamorato della Puglisi e di essere, anche per questo, molto in crisi. Concetta e Silvana si troveranno a parlare dei sentimenti che sono nati tra i loro figli mentre Irene rinuncerà a un appuntamento con Alfredo e per il Perico sarà un altro colpo basso. Guarnieri affilerà sempre più le armi contro Barbieri e passerà alle maniere forti con Portelli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello stregato da Rosa

Il giorno della sfilata di Mary Quant e della sua minigonna è arrivato. Tra le ragazze che sfileranno con questo trasgressivo indumento ci sarà Rosa e la cosa farà girare la testa a Marcello. Barbieri rimarrà piuttosto colpito dall’avvenenza della nipote di Armando, con cui – in questi mesi – ha scoperto di avere un certo feeling. Tra i due succederà dell’altro? Cominceranno a guardarsi a vicenda con occhi diversi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo confuso e infelice

Matteo non sa se accettare o meno l’offerta di Umberto. Il ragazzo sa che se dovesse dire di sì, perderebbe l’appoggio di Marcello, suo fratello, con cui sta costruendo un bel rapporto. Il ragazzo, confuso e bisognoso di aiuto, correrà a casa di Maria per chiederle consigli. Il giovane troverà persino il coraggio di confessare alla madre di essersi innamorato della stilista e Silvana e Concetta, rimaste sole, si confronteranno sui sentimenti nati tra i loro ragazzi. Come risolvere la questione del fidanzamento di Maria con Vito?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto passa alle maniere forti

Umberto ha ricattato Matteo ma non ha ottenuto per il momento nulla di soddisfacente per lui. Il ragazzo non ha infatti ancora deciso se accettare la sua offerta di lavoro e questo lo sta facendo infuriare. Il Commendatore passerà alle maniere forti, mettendo il povero Portelli ancora più in difficoltà. Irene invece rinuncerà a un impegno con Alfredo e il ragazzo ci rimarrà malissimo. Leonardo Crespi sta conquistando il cuore della Cipriani definitivamente?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.