Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 24 gennaio 2024: Irene e Leonardo sempre più vicini!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 24 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Leonardo chiederà a Irene di trattenersi dopo il lavoro per parlare della sfilata. La Cipriani non potrà rifiutare.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 24 gennaio 2024, alle ore 16.00, Irene si troverà a passare una serata con Leonardo. Il Crespi chiederà alla ragazza di trattenersi dopo lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell’arrivo della stilista Mary Quant. Armando consiglierà a Marcello di comportarsi in modo meno duro con Matteo e di essere più comprensivo con lui. Marta sarà molto in pensiero per Cinzia e Tancredi, inaspettatamente, le darà una mano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene e Leonardo sempre più vicini

Al Paradiso arriverà molto presto Mary Quant e la sua trasgressiva minigonna. Vittorio e le sue Veneri si preparano a questo grande evento, che segnerà la storia della moda e pure quella del grande magazzino. Irene sarà in prima linea e come capocomessa non lesinerà il suo impegno. Per questo motivo non se la sentirà di rifiutare quando Leonardo, dopo che si saranno verificati alcuni inconvenienti per la sfilata, le chiederà di trattenersi oltre l’orario lavorativo. La Cipriani non dirà di no ma siamo sicuri che la cosa non farà per nulla piacere ad Alfredo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando consiglia a Marcello di non essere duro con Matteo

Umberto ha ricattato Matteo e il ragazzo ora non sa come comportarsi né con Guarnieri né con suo fratello. Marcello non sa dello sporco gioco che il Commendatore sta facendo e in cui è caduto, con tutte le scarpe, il Portelli e crede anzi che il ragazzo si sia fatto abbindolare dallo scaltro banchiere e dalla sua offerta vantaggiosa. Tra i due fratellastri si è creata molta tensione e Armando, vedendoli in difficoltà, consiglierà al suo amico Marcello di portare pazienza e di non essere così tanto freddo. Per lui dovrà essere più comprensivo con Matteo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi aiuta Marta con Cinzia

Marta ha preso a cuore la situazione di Cinzia, la ragazza madre che ha incontrato per caso. La Guarnieri vorrebbe fare di più per sostenerla e per darle il supporto che merita e Tancredi le darà l’occasione giusta per riuscirci. Suo cugino farà una mossa inaspettata per sostenerla. Il Di Sant’Erasmo avrà pensato di far colpo su Matilde e magari farle capire di essere diventato una persona diversa, che merita il suo perdono?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.