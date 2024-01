Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 gennaio 2024: Umberto ricatta Matteo per distruggere Marcello!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto ricatterà Matteo e farà in modo che il ragazzo si allontani dal fratellastro. L'obiettivo del Guarnieri sarà uno solo: distruggere il suo rivale.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Umberto farà di tutto per separare Marcello da Matteo e mettere così i bastoni tra le ruote al Barbieri. Il Commendatore vuole a tutti i costi distruggere il suo giovane rivale e l’opportunità di metterlo in difficoltà gli si presenterà dopo che il suo investigatore privato avrà trovato informazioni succulente su Matteo. Con un dossier scottante in mano, Guarnieri ricatterà Portelli facendogli una proposta molto vantaggiosa per entrambi. Intanto Rosa si preparerà a prendere il posto di Delia con nuova Venere. La ragazza avrà il compito, insieme alle sue colleghe, di prepararsi per l’arrivo della stilista Mary Quant. Concetta invece cercherà di indagare su Matteo e Maria mentre Marta incontrerà una ragazza madre, bisognosa di aiuto. La Guarnieri ne rimarrà profondamente colpita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto ricatta Matteo

Marcello è in pericolo. Umberto lo tiene nel mirino e non intende mollare la presa su di lui. Guarnieri ha intenzione di distruggere il suo rivale e di tarpargli le ali. Il padre di Marta non riesce proprio a mandar giù che un umile barista sia diventato un uomo d’affari e che abbia persino in mano le quote del Paradiso delle Contessa. Vorrà quindi sempre più levarselo dai piedi. E per farlo penserà di colpire Matteo, il fratellastro del suo rivale. Grazie al suo investigatore privato, Umberto scoprirà delle informazioni molto importanti su Portelli e con un dossier scottante, si presenterà dal ragazzo per fargli una proposta molto vantaggiosa per entrambi ma che lo allontanerà, per sempre, da Marcello.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta indaga su Matteo e Maria

Concetta ha scoperto la verità su Matteo e Maria. La signora Puglisi ha visto sua figlia e Portelli in atteggiamenti intimi e vorrà capire cosa stia succedendo alla sua primogenita. Si metterà quindi a indagare, interrogando, personalmente e separatamente entrambi. I racconti dei ragazzi presenteranno delle incongruenze, che daranno alla sarta la certezza che la sua bambina le stia nascondendo un grande segreto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta pronta ad aiutare una ragazza madre

Al Paradiso fervono i preparativi per accogliere la stilista inglese Mary Quant, che ha accettato di presentare la sua collezione nel grande magazzino di Vittorio. Le Veneri si impegneranno moltissimo per rendere questo momento fantastico e Rosa, sostituta di Delia, darà loro una grande mano. Intanto Marta rimarrà molto colpita dal racconto e dalla storia di una ragazza madre, bisognosa di aiuto. La Guarnieri giurerà a se stessa di darle il supporto di cui ha necessità.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.