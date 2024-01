Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 23 gennaio 2024: Maria confessa a sua madre di amare Matteo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 23 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Maria, in preda a un attacco d'ansia e ormai braccata, confesserà a Concetta di amare Matteo. Intanto Marcello sarà molto deluso da suo fratello.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 23 gennaio 2024, alle ore 16.00, Concetta cercherà di indagare ancora più a fondo sul rapporto tra Maria e Matteo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la signora Puglisi coinvolgerà Irene nelle sue indagini ma sarà Maria, in preda a un attacco d’ansia, a rivelare alla madre di provare dei forti sentimenti per Portelli. Matteo invece confesserà a Marcello della proposta di Umberto e gli dirà di essere attratto dalla prospettiva di lavorare per lui. Tra i due fratellastri si creerà una grande tensione, esattamente come Guarnieri sperava. Marta incontrerà ancora la ragazza madre in cerca di aiuto e scoprirà che si chiama Cinzia. In atelier intanto arriverà, per la prima volta, la scandalosa minigonna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria confessa a Concetta di amare Matteo

Concetta ha scoperto Matteo e Maria insieme e vorrebbe sapere con certezza cosa sta succedendo a sua figlia. La donna ha interrogato sia il Portelli che la sua bambina e ha capito che i due nascondono qualcosa. Decisa a scoprire una volta per tutte la verità e pronta a tutto per farlo, la sarta chiederà aiuto a Irene e la spronerà ad aiutarla nelle indagini. Maria, ormai braccata e molto in ansia per quello che sta provando da diversi mesi a questa parte, sarà presa dal panico e finirà per confessare ogni cosa alla madre. La stilista le dirà di essersi innamorata di Portelli e di non sapere come fare con il suo fidanzamento con Vito.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo delude Marcello

Umberto ha ricattato Matteo e gli ha fatto una proposta che il ragazzo faticherà a rifiutare. Se infatti il giovane gli dirà di no, Guarnieri lo metterà definitivamente nei guai. Il giovane ragioniere dovrà affrontare una delle prove più dure della sua vita ma soprattutto sarà consapevole di dover deludere suo fratello. Marcello infatti non prenderà per nulla bene la rivelazione di Matteo e sarà molto deluso da lui e dal suo tentennamento davanti al suo nemico giurato. Barbieri, all’oscuro del subdolo gioco di potere del Commendatore, non riuscirà a capacitarsi del perché Matteo abbia preso in considerazione di lasciare il Paradiso e di passare dalla parte del nemico. Per lui sarà solo un tradimento!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Al Paradiso arriva la minigonna

Marta incontrerà di nuovo la ragazza madre in cerca di aiuto. La Guarnieri scoprirà che la giovane si chiama Cinzia e che sta vivendo un vero e proprio incubo. La figlia di Umberto vorrà aiutarla ma capirà di doversi scontrare con un problema molto difficile da superare. Intanto in Atelier arriverà la scandalosa minigonna di Mary Quant, un capo destinato a rivoluzionare anche la moda italiana.

