Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!

Francesca Simone
4

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 23 settembre 2025 su Canale 5: Zeynep, per vendicarsi di Alihan, è pronto a prendere possesso del suo nuovo ufficio...

Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 23 settembre 2025 alle 14:10, Zeynep è diventata la co-direttrice della Falcon Airlines, e sta prendendo possesso del suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin, ancora scossa, si sta aprendo con Halit, confidandogli di aver avuta una sconvolgente lite con Alihan; poi, però, gli assicura anche che non gli ha creduto. Hakan, invece, sta confessando a Zeynep che Irem ha deciso di mettere un lasciarlo...

Forbidden Fruit: Alihan ed Ender si sposano...

Alihan ed Ender sono diventati marito e moglie. Ma perché, visto che non si amano e non si sono mai amati? I due hanno deciso di allearsi per farla pagare ad Halit, dato che entrambi hanno dei validi motivi per detestarlo. Alihan, ad esempio, ha da poco scoperto che il responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori è proprio il cognato, che aveva una relazione clandestina con sua madre, pur essendo molto amico di suo padre. Allora, Ender gli ha proposto di sposarsi, affinché lui potesse impossessarsi del 5% della Falcon Airlines che Halit le aveva donato alla nascita del figlio Erim...

Zeynep si allea con Halit contro Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Neanche a dirlo, nessuno ha preso bene le nozze lampo e segrete di Alihan ed Ender, e qualcuno ne sta soffrendo molto. Ad esempio, Zerrin ha accusato un malore, mentre Zeynep, con il cuore spezzato, ha capito di dover prendere una drastica decisione in merito alla sua storia d'amore. La poverina, essendo devastata, ha messo un punto alla sua relazione con il fidanzato, poi si è addirittura alleata con Halit. Infatti, quando l'uomo le ha proposto di diventare la co-direttrice della Falcon Airlines, in modo tale da tenere sempre sott'occhio Alihan, Zeynep ha accettato.

Zerrin si fida solo di Halit, nelle Anticipazioni della puntata del 23 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep, la nuova co-direttrice della Falcon Airlines, sta prendendo possesso del suo nuovo ufficio in azienda. Intanto, Zerrin, turbata, si sta confidando con Halit. La donna deve rivelare al suo ex marito di aver avuto uno strano faccia a faccia con Alihan: quest'ultimo le ha fatto una confessione sconcertante. Zerrin, però, ci tiene a far sapere ad Halit di non aver creduto ad Alihan quando le ha detto che lui è stato l'amante segreto della loro madre. Nel mentre, anche Hakan sta per fare una confidenza a Zeynep: Irem ha scelto di mettere fine alla loro frequentazione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Francesca Simone
Guida TV