Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit Anticipazioni 26 settembre 2025: Zeynep in pericolo? Interviene Alihan, ma...

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 26 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan, pensando che Zeynep sia in pericolo, accorre in suo aiuto, ma lei non la prende molto bene...

Forbidden Fruit Anticipazioni 26 settembre 2025: Zeynep in pericolo? Interviene Alihan, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 settembre 2025 alle 14:10, Erim invita a casa i suoi nuovi amici; Yildiz, irritata dal loro comportamento insolente, li caccia. Il figliastro s'innervosisce. Intanto, Dundar si presenta alla Falcon Airlines con alcune auto per scusarsi con Zeynep. Alihan si accorge che l'uomo è armato. Il moro interviene e la sua ex lo rimette al suo posto. Ender, invece, rilascia un'intervista che turberà ancora di più la povera Zeynep...

Forbidden Fruit: Erim furioso con Yildiz...

Quando Erim è stato raggiunto da Ender all'uscita della scuola, irritato dalla presenza della madre, il giovane l'ha cacciata in malo modo. Infatti, Erim ce l'ha con Ender perché si è risposata, convolando a nozze con Alihan e distruggendo così ogni sua speranza di rimettere insieme i pezzi della loro famiglia. In quel momento, il ragazzino ha fatto la conoscenza di alcuni alunni, con i quali ha stretto subito amicizia. Ora, Erim porta a casa i suoi nuovi amici, che però infastidiscono Yildiz per la loro maleducazione; quest'ultima, esasperata, li manda via, facendo arrabbiare il figliastro...

Zeynep discute con Dundar... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è la nuova co-direttrice della Falcon Airlines. La ragazza ha accettato la proposta di Halit, il quale le ha affidato la prestigiosa carica, chiedendole però in cambio di tenere sempre d'occhio Alihan. Così, Zeynep si è recata alla concessionaria di Dundar, con il quale ha avuto una discussione molto accesa. Tuttavia, in un secondo momento, Dundar è venuto a sapere quale fosse la vera identità della mora, e si è reso immediatamente conto del fatto che avrebbe potuto pagare a caro prezzo le conseguenze dalla sua scortesia. Ora, lui si sta recando all'azienda per provare a rimediare...

Alihan accorre in aiuto di Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 26 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Dundar si presenta alla Falcon Airlines con delle auto per cercare di rimediare al suo errore: in questo modo vorrebbe chiedere scusa a Zeynep per il trattamento che le ha riservato. Alihan, che sta assistendo alla scena, si accorge che l'uomo è armato; preoccupato per la sua ormai ex fidanzata, il moro si affretta a raggiungerla per prendere le sue difese. A questo punto, Zeynep, ancora adirata con Alihan per le sue nozze segrete con Ender, gli si rivolta contro, dicendogli che non ha alcun bisogno del suo aiuto. Poco dopo, la poverina subisce un altro duro affronto. La nuova moglie del suo amato, appunto Ender, sta rilasciando un'intervista proprio davanti a Zeynep in cui parla proprio del suo matrimonio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
