Filming Italy Sardegna Festival 2023: su Rai 1 il 15 luglio lo Speciale sull'evento ideato e diretto da Tiziana Rocca

La sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, creato da Tiziana Rocca, è protagonista di uno Speciale che andrà in onda su Rai 1 in seconda serata sabato 15 luglio. Rivedremo le star che abbiamo incontrato, fra cui Laura Dern, Christopher Walken, Dominic West e Francesca Chillemi.

Sabato 15 luglio, in seconda serata su Rai1, andrà in onda lo Speciale dedicato alla sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si è svolto dal 20 al 22 giugno nella favolosa cornice del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Ideato e diretto da Tiziana Rocca, ha viziato quest'anno il suo pubblico e la stampa con oltre 50 opere, tra film, anteprime nazionali e internazionali, serie TV, documentari, docu-film e cortometraggi. C’eravamo anche noi di comingsoon.it e abbiamo incontrato e intervistato una serie di attori di film e serie tv a cui abbiamo dedicato diversi articoli.

Il bilancio della sesta edizione di una delle più belle iniziative cinematografiche dell'anno è senza dubbio positivo. Hanno accettato l'invito di Tiziana Rocca a godersi il mare della Sardegna e a raccontarsi con generosità alla stampa celebrity del calibro di Laura Dern, Emmanuelle Béart, Dominic West, Christopher Walken, Dennis Quaid, Emile Hirsch, Alessandro Nivola, Daniela Melchior, Clotilde Courau. A questi dobbiamo aggiungere Richard Gere e Rosario Dawson, che hanno tenuto ognuno una masterclass per gli studenti di cinema. C'erano poi i due attori di Emily in Paris Samuel Arnold e Bruno Gouery, Charlie Murphy (Peaky Blinders), il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé, la costumista Sandy Powell e l'atleta iraniana Nasim Eshqi. Rosario Dawson era anche Ambasciatrice del festival.

Per quanto riguarda gli ospiti italiani, oltre alla madrina Francesca Chillemi, erano presenti Fausto Brizzi, Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini, Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Volfango De Biasi, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Marco Bocci, Pietro Sermonti, Valerio Aprea, Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Matteo Garrone, ai quali bisogna aggiungere la modella e influencer Paola Turani.

Anche quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival si è svolto in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.