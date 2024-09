Beautiful, Anticipazioni Puntate del 14 settembre 2024: Sheila tenta di sedurre Jack per uscire di prigione. Ci riuscirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 14 settembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo Sheila cercare di portare Jack Finnegan dalla sua parte mentre Carter sarà molto preoccupato a causa del pranzo organizzato da Bill per riconquistare Katie.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 14 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila spererà che Jack Finnegan l’aiuti. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Carter chiederà al suo ex amante di farle da avvocato e di farla uscire di prigione. Il padre di Finn non sarà per nulla disposto a darle una mano e nemmeno a starla ad ascoltare. La rossa dovrà usare tutte le sue tecniche seduttive per riuscire a convincerlo. Ma ci riuscirà? Carter sarà ancora molto preoccupato per il pranzo tra Katie e Bill. Il Walton avrà timore che la Logan torni al fianco del suo ex marito, deciso come non mai a riconquistarla.

Beautiful Anticipazioni: Sheila sente di avere ancora una speranza

Sheila non ha alcuna intenzione di rassegnarsi a una vita dietro alle sbarre. La Carter vuole trovare un modo di uscire dalla prigione e riprovare a ritagliarsi un posto nella vita di Finn e Hayes. Lo ha giurato a se stessa e nonostante l’opposizione di Steffy, è certa che prima o poi tutto questo accada. La rossa penserà di avere ancora una speranza e di poter finalmente assaporare di nuovo il dolce gusto della libertà. In cella si è presenterà Jack Finnegan, il marito di Li e suo ex focoso amante. Il padre di Finn è un quotatissimo avvocato e potrebbe davvero diventare il suo asso nella manica per togliersi dagli impicci e per tornare alla carica.

Anticipazioni Beautiful: Jack rifiuta di aiutare Sheila e lei tenta di sedurlo

Jack si presenterà da lei ma la sua visita non sarà certo di cortesia. L’uomo raggiungerà la sua ex amante per togliersi – come Taylor e Steffy – dei sassolini dalla scarpa e ovviamente per farle sapere quanto la disprezzi. La Carter non si sentirà nemmeno un po’ minacciata dalle parole poco lusinghiere dell’avvocato e spererà anzi di riuscire a convincerlo a passare dalla sua parte e ad aiutarla a uscire di prigione. Per riuscirci sfodererà tutte le sue armi seduttive, che però non faranno tanta presa sul Finnegan, poco disposto a starla ad ascoltare ma anche e soprattutto, arrabbiato con lei per averlo fatto allontanare dalla sua famiglia, con cui – per colpa sua – non ha più rapporti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter non vede l’ora che Katie torni a casa

Brooke ha ringraziato Carter per aver fatto tornare il sorriso sul volto di sua sorella ma né questo né la dichiarazione d’amore della più piccola delle sorelle Logan, sono bastati per calmare il Walton. L’avvocato sa benissimo che Bill è un uomo potente e che fa ancora un certo effetto a Katie. Avrà infatti il timore che, grazie al suo fascino e ai ricordi del passato, lo Spencer riuscirà a riconquistare la sua ex moglie. Spererà con tutto il cuore di vedere la sua amata sbucare dalla porta e tornare da lui, convinta di aver scelto lui e non il padre di suo figlio Will. Le sue preghiere verranno ascoltate o dovrà dire addio a un altro amore?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.