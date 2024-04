Endless Love Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 aprile 2024, Emir diventa padre: Banu è incinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dall'8 al 13 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della nuova soap opera turca Endless Love, in onda dall'8 al 13 aprile 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 8 aprile 2024

Nihan resta di stucco nel momento in cui vede arrivare Asu nel suo studio. Quest'ultima, tra l'altro, l'ha raggiunta per farle una proposta che la lascerà ancor più senza parole. Asu, infatti, vorrebbe che collaborassero ad un nuovo progetto: questa sarà l'occasione per allentare la tensione dovuta al loro rapporto con Kemal, e per provare a diventare amiche. Sarà sincera?

Puntata in onda Martedì 9 aprile 2024

Salih ha scoperto che Zeynep si sta lasciando corteggiare da Ozan. Oltre a sentirsi tradito, il migliore amico di Kemal si sente deluso, poiché è convinto che l'amata sia interessata al fratello gemello di Nihan soltanto per i suoi soldi. Pertanto, Salih decide di mettere un punto alla loro relazione amorosa. Intanto, l'ingegnere prende di petto la pittrice. Kemal vuole che Nihan faccia capire una volta per tutte ad Ozan di dover stare lontano da Zeynep.

Puntata in onda Mercoledì 10 aprile 2024

Visto quanto emerso sulla vita di Zeynep, Tarik la sorveglia. Quest'ultimo costringe la sorella a mandargli la sua posizione dal telefono ogni due ore. Intanto, Zeynep continua a ricevere delle chiamate da parte di Ozan, ma non gli risponde mai; pertanto, il giovane, su consiglio di Emir, decide di recarsi direttamente all'università in cui lei studia per incontrarla di persona. Kemal, invece, alla fine ha comprato una casa tutta per sé, ed ora ci sta andando a vivere. Fatalità, si tratta proprio della villa accanto a quella in cui abitano Nihan ed il marito.

Puntata in onda Giovedì 11 aprile 2024

Nihan ha scoperto che il suo nuovo vicino di casa è Kemal, ed è molto preoccupata per le conseguenze che ciò potrebbe avere. Tuttavia, non riuscendo a reprimere i suoi sentimenti, quando se lo ritrova davanti, la pittrice dichiara di nuovo il suo amore all'ingegnere. Intanto, anche Emir è entrato a conoscenza della novità, e non reagisce per niente bene. L'imprenditore prende una decisione tanto impulsiva quanto drastica: interromperà ogni rapporto con l'azienda per cui Kemal lavora. Il suo obiettivo è rispedirlo nelle miniere.

Puntata in onda Venerdì 12 aprile 2024

Salih mette da parte l'orgoglio. Zeynep va a cercarlo per chiedergli perdono, e lui sembra propenso ad accettare le scuse e soprattutto a ricucire il rapporto. Intanto, Kemal chiede agli esponenti delle più grandi aziende del settore di firmare un patto con lui; grazie ad esso, s'impegneranno a non stringere più accordi con Emir, nel caso in cui quest'ultimo avesse intenzione di rescindere il contratto con la NYZ. Dato che è proprio ciò che Emir vuole fare, si ritrova improvvisamente boicottato da tutti gli industriali. Quando lo viene a sapere, Galip prende il figlio di petto.

Puntate in onda Sabato 13 aprile 2024

Dopo aver deciso di non lavorare nell'azienda di Kemal, Nihan ha preso un nuovo incarico: si sta occupando di un murale con dei bambini. Per puro caso, passa di lì Fehime, la quale, non appena vede la pittrice, sceglie di fermarsi per affrontarla. Tra le due scoppia un acceso litigio che lascerà molto turbata Nihan. Intanto, l'ingegnere confida ad Asu che in passato ha avuto una relazione amorosa con la giovane. Poco dopo, è Salih a dover fare una confidenza a Kemal: finalmente gli confessa di essere innamorato di Zeynep. Il ragazzo gli dà la sua benedizione, e poi organizza una cena con la sorella; al ristorante, però, ci sarà anche l'amico. Zeynep, vedendo Salih e capendo che cosa sta succedendo, storce il naso. Banu, invece, organizza una cena per rivelare ad Emir di aspettare un figlio da lui. Al contempo, grazie a Leyla, Kemal riesce a pianificare un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due si allontanano insieme, ma la loro automobile finisce in un fosso.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.