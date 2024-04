Endless Love Anticipazioni 10 aprile 2024: Zeynep tormentata da Tarik ed Ozan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 10 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che per Zeynep non c'è pace...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 aprile 2024, alle 14:10, Visto quanto emerso sulla vita di Zeynep, Tarik la sorveglia. Quest'ultimo costringe la sorella a mandargli la sua posizione dal telefono ogni due ore. Intanto, Zeynep continua a ricevere delle chiamate da parte di Ozan, ma non gli risponde mai; pertanto, il giovane, su consiglio di Emir, decide di recarsi direttamente all'università in cui lei studia per incontrarla di persona. Kemal, invece, alla fine ha comprato una casa tutta per sé, ed ora ci sta andando a vivere. Fatalità, si tratta proprio della villa accanto a quella in cui abitano Nihan ed il marito...

Endless Love Anticipazioni: Tarik sorveglia Zeynep!

Fehime ha scoperto che Zeynep aveva firmato un contratto con un'azienda per attori e modelli; dunque, lei ed il marito, con grande sgomento, hanno capito che la figlia non è mai stata interessata ad intraprendere la carriera da insegnante. Inoltre, Tarik li ha informati del fatto che Zeynep era stata recentemente fermata dalla polizia, perché era in macchina con Ozan, il quale guidava senza patente e senza documenti del veicolo. Sconcertati, i genitori hanno chiesto al primogenito di tenerla d'occhio; pertanto, Tarik pretende che la sorella gli invii la posizione dal telefono ogni due ore...

Endless Love Anticipazioni: Ozan non lascia in pace Zeynep...

Il fratello non è il solo a starle con il fiato sul collo: Zeynep sta ricevendo quotidianamente innumerevoli chiamate da parte del suo spasimante. Ozan, benché Nihan gli abbia chiesto di farle il favore di stare lontano dalla giovane, non vuole rinunciarci. Ma dal momento che Zeynep, che tra l'altro è stata appena lasciata da Salih, non gli risponde mai, il ragazzo prende un'inattesa decisione. Su consiglio di Emir, Ozan si sta recando direttamente all'università perché vuole incontrare di persona Zeynep...

Kemal è il nuovo vicino di Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 aprile 2024

Era stato Kemal ad andare a prendere la sorella in centrale, e le aveva poi giurato che non ne avrebbe fatto parola in famiglia. Per questo motivo, quando la verità è venuta a galla, l'ingegnere ha pagato le conseguenze del suo silenzio, visto dalla madre e dal padre come un tradimento. Quindi, Kemal si è sentito costretto ad andare via da casa. Dopo un breve soggiorno a casa di Salih, il protagonista ha acquistato un'abitazione tutta per sé, e si dà il caso che si tratti proprio della villa ubicata accanto a quella in cui vivono Nihan ed Emir!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.