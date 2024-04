Endless Love Anticipazioni 11 aprile 2024: Emir pronto ad annientare Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda l'11 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è una furia cieca!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 aprile 2024, alle 14:10, Nihan ha scoperto che il suo nuovo vicino di casa è Kemal, ed è molto preoccupata per le conseguenze che ciò potrebbe avere. Tuttavia, non riuscendo a reprimere i suoi sentimenti, quando se lo ritrova davanti, la pittrice dichiara di nuovo il suo amore all'ingegnere. Intanto, anche Emir è entrato a conoscenza della novità, e non reagisce per niente bene. L'imprenditore prende una decisione tanto impulsiva quanto drastica: interromperà ogni rapporto con l'azienda per cui Kemal lavora. Il suo obiettivo è rispedirlo nelle miniere...

Endless Love Anticipazioni: Kemal nuovo vicino di Nihan...

Era stato Kemal ad andare a prendere Zeynep in centrale, e le aveva poi giurato che non ne avrebbe fatto parola in famiglia. Per questo motivo, quando la verità è venuta a galla, l'ingegnere ha pagato le conseguenze del suo silenzio, visto dalla madre e dal padre come un tradimento. Quindi, Kemal si è sentito costretto ad andare via da casa. Dopo un breve soggiorno a casa di Salih, il protagonista ha acquistato un'abitazione tutta per sé, e si dà il caso che si tratti proprio villa ubicata accanto a quella in cui vivono Nihan ed Emir!

Endless Love Anticipazioni: Nihan preoccupata...

La pittrice ha appena fatto una scoperta che le ha fatto sgranare gli occhi: ha un nuovo vicino di casa, ed è Kemal. Nihan è seriamente preoccupata delle conseguenze che ciò potrebbe avere. Tuttavia, nel momento in cui si trova faccia a faccia con Kemal, la giovane non può far altro che aprire di nuovo il suo cuore. Nihan si dichiara per l'ennesima volta all'ex fidanzato, che per l'ennesima volta non risponde come lei avrebbe voluto...

Emir contro Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 aprile 2024

Anche l'imprenditore sta per entrare a conoscenza della novità: d'ora in poi, Kemal, oltre ad essere il suo acerrimo nemico, sarà il suo vicino. Neanche a dirlo, Emir non la prende per niente bene. Quest'ultimo è talmente tanto furioso da arrivare a prendere una decisione impetuosa, ma soprattutto drastica: interromperà ogni tipo di rapporto con l'azienda per cui Kemal lavora. Ma qual è il suo obiettivo? Emir mira a far tornare il rivale in amore a lavorare nelle miniere, e non si fermerà davanti a niente e a nessuno!

