Endless Love Anticipazioni 13 aprile 2024: Banu aspetta un figlio da Emir!

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 13 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Banu confessa ad Emir di essere incinta di lui!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 13 aprile 2024, alle 14:30, dopo aver deciso di non lavorare nell'azienda di Kemal, Nihan ha preso un nuovo incarico: si sta occupando di un murale con dei bambini. Per puro caso, passa di lì Fehime, la quale, non appena vede la pittrice, sceglie di fermarsi per affrontarla. Tra le due scoppia un acceso litigio che lascerà molto turbata Nihan. Intanto, l'ingegnere confida ad Asu che in passato ha avuto una relazione amorosa con la giovane. Poco dopo, è Salih a dover fare una confidenza a Kemal: finalmente gli confessa di essere innamorato di Zeynep. Il ragazzo gli dà la sua benedizione, e poi organizza una cena con la sorella; al ristorante, però, ci sarà anche l'amico. Zeynep, vedendo Salih e capendo che cosa sta succedendo, storce il naso. Banu, invece, organizza una cena per rivelare ad Emir di aspettare un figlio da lui. Al contempo, grazie a Leyla, Kemal riesce a pianificare un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due si allontanano insieme, ma la loro automobile finisce in un fosso...

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Fehime discutono...

Dopo aver deciso di non lavorare più nell'azienda di Kemal, Nihan ha preso un nuovo incarico. Adesso, la giovane si sta occupando di un murale con dei bambini. Per puro caso, passa di lì Fehime. Quest'ultima ce l'ha su con Nihan perché cinque anni prima ha spezzato il cuore all'amato secondogenito, ma anche perché il fratello gemello, Ozan, ha messo gli occhi su Zeynep, e l'ha messa nei guai. Pertanto, Fehime affronta la ragazza per dirgliene quattro. La loro accesa lite lascerà Nihan molto scossa...

Endless Love Anticipazioni: Salih si apre con Kemal!

Kemal ha capito che è giunto il momento di affrontare un delicato argomento con Asu. La socia merita di sapere che, in passato, tra lui e la pittrice c'è stato del tenero. Come la prenderà Asu? Essendo da sempre innamorata di lui, con alte probabilità, non bene. Dopodiché, è Salih a dover fare una confidenza a Kemal. Il primo, finalmente, informa il secondo del sentimento che prova ed ha sempre provato per sua sorella. Nonostante sia sorpreso, Kemal appare felice, tanto che gli dà la sua benedizione. In seguito, quest'ultimo invita Zeynep al ristorante; lei non se lo aspettava, ma nel locale c'è anche Salih. Zeynep, capendo che cosa sta succedendo, storce il naso...

Banu incinta di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 aprile 2024

Banu ed Emir sono amanti da tempo. Mentre lei insiste nel dirgli di volere qualcosa di più dal loro rapporto, lui ha sempre precisato che è innamorato solo e soltanto di Nihan. Ed è proprio per questo motivo che Banu sembra piuttosto soddisfatta ora che ha un'incredibile notizia da dargli. La giovane organizza una cena per rivelare ad Emir di essere incinta di lui. Come reagirà Emir? Al contempo, grazie a Leyla, Kemal riesce a pianificare un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due poi si allontanano insieme, ma la loro automobile va a finire in un fosso!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.