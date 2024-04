Endless Love Anticipazioni 12 aprile 2024: Kemal incastra Emir. Galip su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 12 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal riesce a giocare un brutto scherzo ad Emir...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 aprile 2024, alle 14:10, Salih mette da parte l'orgoglio. Zeynep va a cercarlo per chiedergli perdono, e lui sembra propenso ad accettare le scuse e soprattutto a ricucire il rapporto. Intanto, Kemal chiede agli esponenti delle più grandi aziende del settore di firmare un patto con lui; grazie ad esso, s'impegneranno a non stringere più accordi con Emir, nel caso in cui quest'ultimo avesse intenzione di rescindere il contratto con la NYZ. Dato che è proprio ciò che Emir vuole fare, si ritrova improvvisamente boicottato da tutti gli industriali. Quando lo viene a sapere, Galip prende il figlio di petto...

Endless Love Anticipazioni: Salih e Zeynep si riconciliano...

Salih ha fatto una scoperta che gli ha spezzato il cuore: Zeynep si lasciava corteggiare da Ozan. Il giovane, ovviamente, si è sentito tradito, ma si è sentito anche molto deluso, poiché convinto del fatto che l'amata fosse interessata al fratello gemello di Nihan solo per il suo denaro. Per Salih è stato inevitabile chiudere con Zeynep. Quest'ultima, però, lo sta raggiungendo sulla barca per chiedergli perdono. Il ragazzo sembra propenso ad accantonare l'orgoglio per ricucire il rapporto...

Endless Love Anticipazioni: Emir furibondo!

Emir ha scoperto che Kemal, oltre ad essere il suo acerrimo nemico, sarà il suo vicino. Neanche a dirlo, non l'ha presa per niente bene. L'imprenditore era talmente tanto furioso che è arrivato a prendere una decisione impetuosa, ma soprattutto drastica: avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto con l'azienda per cui Kemal lavora. Ma qual è il suo obiettivo? Emir mira a far tornare il rivale in amore a lavorare nelle miniere!

Galip contro Emir per Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 aprile 2024

Kemal è pronto a fare la sua prossima mossa. L'ingegnere chiede agli esponenti delle più grandi aziende del settore di firmare un patto con lui, con cui s'impegnano a non stringere più nessun accordo con il marito di Nihan, nel caso in cui avesse intenzione di rescindere il contratto con la NYZ. E dato che è proprio ciò che Emir vuole fare, quest'ultimo, improvvisamente, si ritrova boicottato da tutti gli industriali. Emir è sotto shock, proprio come Galip. Furibondo, l'uomo va a prendere di petto il figlio, che ha commesso l'ennesimo errore a causa della sua istintività...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.