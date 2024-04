Endless Love Anticipazioni 9 aprile 2024: Salih dice addio a Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 9 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Salih lascia Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 aprile 2024, alle 14:10, Salih ha scoperto che Zeynep si sta lasciando corteggiare da Ozan. Oltre a sentirsi tradito, il migliore amico di Kemal si sente deluso, poiché è convinto che l'amata sia interessata al fratello gemello di Nihan soltanto per i suoi soldi. Pertanto, Salih decide di mettere un punto alla loro relazione amorosa. Intanto, l'ingegnere prende di petto la pittrice. Kemal vuole che Nihan faccia capire una volta per tutte ad Ozan di dover stare lontano da Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Ozan corteggia Zeynep...

Salih è perdutamente innamorato di Zeynep, ed era certo che lei provasse lo stesso per lui. Tuttavia, proprio perché Zeynep non voleva ufficializzare la loro storia d'amore, continuava a chiedergli di tenere la bocca chiusa ogniqualvolta Salih esprimeva la volontà di parlarne con Kemal. In effetti, la giovane non è mai sembrata tanto convinta dei suoi sentimenti, ed è divenuta ancora più insicura nel momento in cui Ozan ha iniziato a scriverle dei messaggi...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep stanata!

Il fratello gemello di Nihan si è invaghito di Zeynep: ne è rimasto incantato sin dal primo momento in cui l'ha vista. Pertanto, dopo aver flirtato con lei per messaggio, Ozan si è fatto coraggio e l'ha invitata ad uscire insieme. Il loro appuntamento, però, non è finito nel migliore dei modi: sono stati portati in centrale perché lui stava guidando senza patente e senza i documenti del veicolo. Ora che questa notizia è divenuta di dominio pubblico, oltre ad esserne entrata a conoscenza la famiglia di Zeynep, ne è entrato a conoscenza anche il fidanzato...

Salih lascia Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 aprile 2024

Salih ha scoperto che l'amata si è lasciata corteggiare da Ozan, e, com'era facilmente intuibile, non l'ha presa molto bene. Il ragazzo si sente tradito, ma si sente anche deluso perché certo che Zeynep sia interessata al giovane per la sua ricchezza. Per tale ragione, Salih, con il cuore a pezzi, non ha altra scelta: deve mettere un punto alla loro relazione amorosa e dirle addio per sempre. Intanto, Kemal ha urgentemente bisogno di andare a parlare con Nihan. L'ingegnere chiede alla pittrice di ordinare ad Ozan di stare alla larga dalla sorella, dato che già l'ha fatta finire in grossi guai...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.