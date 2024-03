Endless Love Anticipazioni Puntate dall'11 al 16 marzo 2024: Nihan ama Kemal, ma è costretta a sposare Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dall'11 al 16 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della nuova soap opera turca Endless Love, in onda dall'11 al 16 marzo 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 11 marzo 2024

Kemal è un giovane di umili origini con il sogno di diventare un ingegnere minerario. Nihan, invece, è una giovane di buona famiglia appassionata d'arte. I due s'incontrano per caso su un autobus ed il loro feeling è immediato.

Puntata in onda Martedì 12 marzo 2024

Durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir, il quale le ha fatto una scenata di gelosia. Allora, si allontana e si va a rifugiare sulla barca di famiglia ormeggiata al porto; nel tentativo di sciogliere il nodo per partire, cade in acqua con il piede legato dalla corda. Per fortuna, sopraggiunge Kemal che si tuffa subito per salvarla.

Puntata in onda Mercoledì 13 marzo 2024

Galip fa un giuramento a suo figlio Emir: riuscirà a trovare il modo per convincere Nihan a sposarlo. Infatti, il ragazzo ha una vera e propria ossessione per lei. Pertanto, l'uomo propone ad Onder, padre di Nihan, un accordo: se acconsentirà alle nozze tra Emir e la figlia, allora lo salverà dai suoi debiti.

Puntata in onda Giovedì 14 marzo 2024

Onder è indignato per la proposta di Galip, mentre la moglie, Vildan, è favorevole. Ozan, fratello gemello di Nihan, s'infuria ed accusa un malore.

Puntata in onda Venerdì 15 marzo 2024

Nihan è sempre più attratta da Kemal, che intanto si sta innamorando di lei. Infatti, il giovane le chiede di sposarlo e di seguirlo: sta per trasferirsi in un'altra città, dove ha trovato un ottimo lavoro. Per quanto vorrebbe dirgli di sì, Nihan è costretta a rifiutare, dato che è già impegnata con un altro, ossia Emir. Kemal, allora, è obbligato ad andare via da solo. Avvia la sua carriera da ingegnere minerario di successo, ma con il cuore a pezzi.

Puntata in onda Sabato 16 marzo 2024

Nihan si sposa con Emir, ma il loro è e sarà un matrimonio infelice. In un secondo momento, la ragazza ha un altro incidente in mare, ed è di nuovo Kemal a salvarla. Nihan appare molto confusa in merito ai suoi sentimenti.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.