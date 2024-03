Endless Love Anticipazioni 12 marzo 2024: Nihan sta per morire, ma arriva Kemal a salvarla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan rischia di annegare, ma per fortuna sopraggiunge Kemal!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 marzo 2024, alle 14:10, durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir, il quale le ha fatto una scenata di gelosia. Allora, si allontana e si va a rifugiare sulla barca di famiglia ormeggiata al porto; nel tentativo di sciogliere il nodo per partire, cade in acqua con il piede legato dalla corda. Per fortuna, sopraggiunge Kemal che si tuffa subito per salvarla!

Endless Love Anticipazioni: Kemal vuole rivedere Nihan!

Kemal non fa altro che pensare a quella ragazza dagli occhi verdi che ha casualmente incontrato sull'autobus. Il giovane non riesce proprio a togliersi dalla mente il viso di Nihan, tanto che il suo desiderio è quello di rivederla ancora una volta, pur sapendo che è molto difficile che ciò possa accadere. Tuttavia, Kemal si sbaglia: sta infatti per essere accontentato...

Endless Love Anticipazioni: Nihan discute con Emir...

La bella protagonista si sta preparando a festeggiare il suo compleanno. Nihan, però, non sarà sola a spegnere le candeline: al suo fianco ci sarà pure il fratello gemello, Ozan, con il quale tra l'altro ha un bellissimo rapporto. Nel corso di questo party esclusivo, però, accadrà qualcosa che guasterà l'umore della festeggiata. Emir, un ragazzo a dir poco arrogante che sembra essere ossessionato da Nihan, l'affronta a brutto muso poiché indispettito per il fatto che lei stia ballando con altri ragazzi...

Kemal salva Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 marzo 2024

Nihan, irritata dalla scenata di gelosia che le ha appena fatto Emir, decide di prendere subito le distanze da lui e dalla sua festa. La pittrice cerca riparo sulla barca della sua famiglia, che al momento è ormeggiata; volendo partire, Nihan scioglie il nodo, ma la corda gli resta attorcigliata attorno al piede. Quest'ultima cade in acqua. Kemal, che stava passando lì per caso, non ci pensa due volte a tuffarsi per salvarle la vita!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.