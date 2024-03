Endless Love Anticipazioni 13 marzo 2024: Nihan costretta a sposare Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 13 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan deve convolare a nozze con un ragazzo che non ama...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 marzo 2024, alle 14:10, Galip fa un giuramento a suo figlio Emir: riuscirà a trovare il modo per convincere Nihan a sposarlo. Infatti, il ragazzo ha una vera e propria ossessione per lei. Pertanto, l'uomo propone ad Onder, padre di Nihan, un accordo: se acconsentirà alle nozze tra Emir e la figlia, allora lo salverà dai suoi debiti...

Endless Love Anticipazioni: Nihan detesta Emir!

Emir è un giovane a dir poco presuntuoso e viziato, abituato sempre ad ottenere tutto ciò che vuole. E ad ora ciò che vuole è Nihan. Emir ha già dato provato di aver sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti della giovane, tanto che, la sera della sua festa di compleanno, quando l'ha vista ballare con altri ragazzi, è andato su tutte le furie: le ha fatto una scenata di gelosia in piena regola.

Endless Love Anticipazioni: Galip fa una proposta ad Onder...

Il padre del ragazzo, il potente e spietato Galip, sa bene che Emir ha un'autentica ossessione per Nihan, e vuole accontentarlo anche stavolta. Infatti, l'uomo giura al figlio che riuscirà a trovare il modo per convincere la fanciulla a sposarlo. Pertanto, Galip arriva a fare una proposta ad Onder, il papà di Nihan: se acconsentirà alle nozze tra quest'ultima ed Emir, allora lui lo salverà dai suoi debiti!

Ozan si sente male, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 marzo 2024

Onder non ha mai avuto problemi economici, ma, purtroppo, nell'ultimo periodo le cose sono cambiate. L'uomo si trova ad un passo dalla bancarotta, e non ha proprio idea di quale potrebbe essere una soluzione valida. Adesso, però, come un fulmine a ciel sereno è giunta la proposta di Galip. In realtà, Onder è piuttosto indignato, poiché non vorrebbe sacrificare il futuro e la felicità della figlia pur di salvarsi dalla rovina; la moglie, Vildan, invece, appare sin da subito propensa ad accettare. Quando Ozan lo viene a sapere, di contro, va su tutte le furie. S'innesca un'accesa discussione che culmina con un malore del giovane...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.