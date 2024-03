Endless Love Anticipazioni 14 marzo 2024: Nihan bacia Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 14 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan e Kemal si baciano!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 marzo 2024, alle 14:10, Nihan bacia Kemal. Dopodiché, gli confessa anche di essersi innamorata di lui, e Kemal ammette di ricambiare; tuttavia, ha paura che la differenza sociale rappresenti un problema. Incurante di ciò, la giovane gli presenta Ozan, e combina un appuntamento al Club. Quando il ragazzo sta per recarvisi, si presenta a sorpresa anche Emir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan costretta a sposare Emir...

Onder ha ricevuto un'offerta molto difficile da rifiutare. Galip gli ha fatto questa proposta: lo aiuterà a saldare i suoi debiti, se lui accetterà di dare Nihan in sposa al figlio, Emir. Per quanto Onder sia indignato, sa perfettamente che questa sarebbe la sola occasione per salvarsi dalla bancarotta; ed è proprio per questo motivo che, invece, la moglie, Vildan, è propensa ad accettare subito l'accordo!

Endless Love Anticipazioni: Nihan si sta innamorando di Kemal...

Mentre i suoi genitori stanno discutendo del suo futuro, la bella protagonista sta approfondendo la conoscenza con Kemal. Nihan non soltanto non è innamorata dell'amico, l'arrogante Emir, ma sente che si sta invaghendo del "ragazzo dell'autobus", o anche il "suo salvatore". Infatti, la giovane ha avvertito che c'è del feeling tra di loro sin dal primo incontro, ed ora che lo sta conoscendo meglio, si sta accorgendo che non si era affatto sbagliata...

Nihan bacia Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 marzo 2024

Nihan sente di essere sempre più attratta da Kemal. La ragazza, presa da un insopprimibile sentimento, gli stampa un bacio sulla bocca. Dopodiché, Nihan gli confessa di essersi innamorata di lui. Kemal ne è felice, dato che, ammette, ricambia. Tuttavia, lui ha il timore che la differenza sociale possa rappresentare un ostacolo nella loro relazione. Incurante di ciò, la pittrice prima gli presenta l'amato fratello gemello, Ozan, e poi combina un appuntamento al Club. Quando Kemal sta per recarvisi, però, si presenta a sorpresa anche Emir... Che cosa accadrà?

