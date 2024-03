Endless Love Anticipazioni 15 marzo 2024: Nihan lo respinge, Kemal parte da solo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan è costretta a rifiutare la proposta di Kemal...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 marzo 2024, alle 14:10, Nihan è sempre più attratta da Kemal, che intanto si sta innamorando di lei. Infatti, il giovane le chiede di sposarlo e di seguirlo: sta per trasferirsi in un'altra città, dove ha trovato un ottimo lavoro. Per quanto vorrebbe dirgli di sì, Nihan è costretta a rifiutare, dato che è già impegnata con un altro, ossia Emir. Kemal, allora, è obbligato ad andare via da solo. Avvia la sua carriera da ingegnere minerario di successo, ma con il cuore a pezzi...

Endless Love Anticipazioni: I dubbi di Kemal...

Nihan sente di essere sempre più attratta da Kemal. La ragazza, presa da un insopprimibile sentimento, lo ha persino baciato sulla bocca. Dopodiché, Nihan gli ha confessato di essersi innamorata di lui. Kemal era felice, dato che, ha ammesso, la ama sinceramente. Tuttavia, lui ha un forte timore, ossia che la differenza sociale possa rappresentare un ostacolo nella loro relazione...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa la proposta a Nihan!

Nonostante tutte le sue paure, Kemal non può proprio fare a meno di desiderare ardentemente un futuro con l'amata: ormai, in fin dei conti, sembra incapace d'immaginarsi una vita senza Nihan. Ed è proprio per questo motivo che, dopo aver preso una boccata di coraggio, il giovane le fa una romantica proposta di matrimonio. Inoltre, le chiede di seguirlo: sta per partire, poiché ha ottenuto un ottimo lavoro altrove.

Nihan respinge Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 15 marzo 2024

La protagonista è senza parole. Kemal le ha appena chiesto di sposarlo, e di trasferirsi lontano da Istanbul con lui per iniziare una nuova vita insieme. Nihan è emozionata: vorrebbe tanto poter accettare, dal momento che non desidera altro; tuttavia, è impossibilitata. La pittrice è costretta a rifilargli una risposta negativa perché è già la promessa sposa di qualcun altro, Emir. Allora, Kemal capisce di non avere altra scelta, deve partire da solo per dare avvio alla sua carriera da ingegnere minerario, anche se con il cuore a pezzi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.