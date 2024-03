Endless Love Anticipazioni 16 marzo 2024: Nihan e Kemal si rivedono!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 16 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal salva Nihan, di nuovo!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 marzo 2024, alle 14:30, Nihan si sposa con Emir, ma il loro è e sarà un matrimonio infelice. In un secondo momento, la ragazza ha un altro incidente in mare, ed è di nuovo Kemal a salvarla. Quando Nihan si ritrova a bordo del barchino da cui è caduta, non riesce a capire se abbia visto davvero l'amato oppure se l'abbia soltanto sognato. La pittrice appare molto confusa, ma poi, indagando, scopre che Kemal è effettivamente ad Istanbul...

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Kemal si sono innamorati...

Dopo quel primo incontro fortuito sull'autobus, Kemal e Nihan hanno subito percepito un certo feeling, ma erano anche sicuri che, una volta scesi dal mezzo, non si sarebbero mai più rivisti. Tuttavia, erano entrambi in errore. Kemal e Nihan hanno avuto una seconda occasione, e stavolta l'hanno colta al volo per approfondire la conoscenza. Così, con il passare dei giorni, hanno scoperto di essersi innamorati perdutamente l'uno dell'altra!

Endless Love Anticipazioni: Kemal è partito da solo...

Non riuscendo più ad immaginare una vita senza Nihan, Kemal è arrivato persino a farle una romantica proposta di matrimonio. Inoltre, le ha chiesto di trasferirsi con lui altrove, per iniziare una nuova vita insieme. Per quanto volesse accettare, la giovane non ha potuto far altro che rifiutare, dato che era già promessa ad Emir. Con il cuore a pezzi, Nihan lo ha respinto, e con il cuore a pezzi Kemal si è messo in viaggio da solo.

Nihan e Kemal si rivedono, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 marzo 2024

Mentre il protagonista ha dato avvio alla sua carriera da ingegnere minerario lontano da Istanbul, la protagonista, alla fine, si è dovuta sposare per davvero con il fidanzato che le è stato imposto, Emir. Il loro matrimonio, come previsto, non è affatto felice. Ora, tra l'altro, sta per accadere qualcosa di terribile. Per la seconda volta, Nihan ha un incidente in mare; per la seconda volta, sarà Kemal a trarla in salvo. Quando la pittrice si ritrova a bordo del barchino, appare confusa: ha rivisto l'amato oppure l'ha soltanto immaginato? Dopotutto, non è più in città da anni ormai. In seguito, indagando, Nihan scopre che Kemal è effettivamente tornato ad Istanbul...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.