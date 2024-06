Endless Love Anticipazioni 4 giugno 2024: Vildan sbatte Onder fuori di casa! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 4 giugno 2024, alle 14:10, Zeynep assiste ad un incontro tra Leyla ed Onder, durante il quale quest'ultimo confida alla donna di non aver avuto una vita felice, perché non l'ha trascorsa al suo fianco. Allora, la giovane corre da Vildan per metterla al corrente di quello che ha appena visto. La bionda, furibonda affronta Onder e lo caccia via di casa. Intanto, la famiglia Soydere riceve una buona notizia: Tarik è stato scagionato dall'accusa di omicidio...

Endless Love Anticipazioni: Vildan in difficoltà...

Vildan sta affrontando un momento molto difficile. La donna era convinta di aver soffiato da sotto il naso la casa dei loro genitori a Leyla, vincendo l'asta; tuttavia, ha ben presto scoperto che la realtà era un po' diversa. Infatti, Galip l'ha soltanto ingannata, è lui l'unico proprietario dell'abitazione. Inoltre, la sorella ha deciso di far valere i suoi diritti in azienda e, come se non bastasse, Ozan si è sposato in gran segreto con Zeynep, una ragazza che proviene da una famiglia di umili origini e che, secondo Vildan, punta soltanto a sistemarsi...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep colpisce e affonda Vildan!

Zeynep sta per assistere ad una scena a dir poco interessante. La giovane ascolta di nascosto una conversazione privata tra Onder e Leyla, durante cui lui le dice di aver vissuto infelicemente perché non c'era lei al suo fianco. Impaziente di assestare un colpo alla suocera - con la quale non fa che accapigliarsi -, Zeynep corre a riferirle che cosa ha appena origliato. Vildan, ascoltandola, va su tutte le furie e reagisce d'impulso: si dirige subito da Onder e lo caccia via di casa, gridandogli di non farsi rivedere mai più...

Tarik scagionato, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 giugno 2024

Tarik, alla fine, ha confessato a Kemal di avere le mani sporche di sangue: è stato lui ad uccidere Karen. Benché fosse certo che dietro ci fosse lo zampino di Emir, il quale aveva assunto Tarik appositamente per incastrarlo, l'ingegnere non ha avuto altra scelta: ha sporto denuncia. Allora, il sospettato si è dovuto recare in centrale, dove è stato interrogato in merito all'efferato delitto dalla polizia. L'intera famiglia, in pena, si è affrettata a raggiungerlo. Ora, però, arriva una buona notizia: Tarik viene scagionato dalla terribile accusa di omicidio...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.