Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 8 giugno 2024: Nihan divorzia da Emir!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda l'8 giugno 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5: Kemal e Nihan scoprono la verità sulla notte dell'omicidio di Linda. La pittrice, allora, lascia Emir!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di momenti emozionanti. Nell'episodio in onda l'8 giugno 2024, prima alle 14:10 e poi alle 23:20, Hakki, nel corso di una riunione, annuncia che le quote dell’azienda passeranno ad Asu e Kemal. Quest'ultimo non è d'accordo, mentre lei ne è felice, ed è ancora convinta di volerlo sposare ad ogni costo. Per ottenere ciò che desidera, chiede aiuto a Zeynep, che può capirla perché è nella sua stessa situazione: è innamorata di qualcuno che non la ricambia. Intanto, Nihan sta proponendo a Zehir d’indagare con lei per trovare le registrazioni menzionate da Taner, senza informare l’ingegnere. L'uomo acconsente. Emir, invece, entra ubriaco nella stanza di Ozan e sua moglie; Zeynep si libera del marito per raggiungere l'ex amante e spingerlo a riflettere sul fatto che è così crudele a causa della solitudine. Emir non resta indifferente alle parole della giovane. Nel frattempo, il Soydere è certo che sia Tufan che ricatta il suo acerrimo nemico, e che sia sempre lui il fratello segreto; allora, commissiona ad un laboratorio il test del DNA. Zeynep ed Emir, nel mentre, finiscono di nuovo a letto insieme, e per poco non vengono sorpresi dai rispettivi coniugi. In un secondo momento, Kemal e Nihan trovano e vedono il video della famigerata notte dell'omicidio, così scoprono che Emir aveva soltanto simulato la morte di Linda, facendole indossare un giubbotto antiproiettile ed un sacchetto di sangue finto. La pittrice mostra il video al consorte e poi lo lascia. Dopodiché, Emir viene a sapere che il rivale in amore e la Sezin lo hanno denunciato; di tutta risposta, invia una segnalazione alla polizia per mettere Ozan nei guai. Quest’ultimo sta per andare in centrale, quando viene sorpreso da una crisi e trasportato in ospedale. La Sezin lo va a trovare e lo esorta a confessare tutto ciò che sa, poiché tanto è in possesso della prova che lo scagiona dall’accusa di assassinio, ma Ozan, terrorizzato, si rifiuta. Intanto, Emir ha fatto rapire Tufan, sicuro che sia il fratello segreto ed il ricattatore. Tufan nega con forza. Infine, Kemal dice ad Hakki di voler rinunciare alle sue azioni, e la sua ex annuncia ai suoi cari di essere pronta a chiedere il divorzio...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.