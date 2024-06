Endless Love Anticipazioni 6 giugno 2024: Emir scopre di avere un fratello segreto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 6 giugno 2024 su Canale 5: Kemal sbatte in faccia ad Emir la dura realtà sulla sua famiglia!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 6 giugno 2024, alle 14:10, un flashback mostra Mujgan sul ciglio del balcone, pronta a lanciarsi. Tuttavia, fu Galip a darle una spinta. In un secondo momento, Kemal si reca da Emir per rivelargli che cosa ha scoperto: fu il padre ad istigare la madre al suicidio, e fu sempre lui a farla cadere di sotto. L'ingegnere aggiunge che Galip fece ciò perché convinto che Mujgan avesse concepito un altro figlio al di fuori del loro matrimonio. Allora l'imprenditore scopre con sgomento di avere un fratello segreto. Intanto, Onder se ne va di casa, mentre Asu chiede a Leyla che cosa ne pensi del suo legame con il Soydere; la donna, però, è sicura che alla fine l'amore tra lui e Nihan trionferà...

Endless Love Anticipazioni: Nursen vuota il sacco...

Zehir ha scoperto dove si trova Nursen, la donna che assistette al presunto tentativo di suicidio di Mujgan, madre di Emir. Allora, Kemal e Nihan la raggiungono in tutta fretta per interrogarla. Lui passa subito alle maniere forti, accusando Nursen di aver dichiarato il falso, firmando un documento che attestava il decesso di qualcuno che, invece, è ancora vivo e vegeto; poco dopo, la pittrice prova a spingerla a vuotare il sacco. Sentendosi alle strette, la signora decide di confessare: non si trattò di un tentativo di suicidio, Mujgan fu vittima di un tentato omicidio!

Endless Love Anticipazioni: Kemal lascia Emir di stucco!

Il Soydere è impaziente di mettere il suo acerrimo nemico al corrente di ciò che ha appena scoperto. Il giovane si dirige da Emir e gli sbatte in faccia la terribile verità sui suoi genitori: la madre non provò a togliersi la vita, fu Galip a spingerla a suicidarsi prima e a spingerla proprio giù dal balcone poi. Inoltre Kemal aggiunge che l'uomo arrivò a tanto perché convinto che l'altro figlio partorito da Mujgan fosse stato concepito al di fuori del matrimonio. L'imprenditore è sotto shock, e non soltanto perché adesso sa che Galip ha commesso un gesto simile, ma anche perché adesso sa di avere un fratello segreto!

Onder se ne va di casa, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 giugno 2024

Dopo che Zeynep le ha rivelato che cosa aveva sentito, ossia Onder confidare a Leyla di aver vissuto infelicemente perché senza di lei, Vildan è andata su tutte le furie. Quest'ultima, senza esitare neanche un secondo, ha messo il marito alla porta, chiedendogli di non farsi rivedere mai più. Ora, Onder si prepara a lasciare la villa. Intanto, Asu sta interrogando Leyla. La ragazza vorrebbe sapere che cosa ne pensi sinceramente del suo legame con l'ingegnere; la donna le risponde che, a parer suo, alla fine l'amore tra il Soydere e la Sezin trionferà!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 3 al 9 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.