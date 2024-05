Endless Love Anticipazioni 1° giugno 2024: Tarik non ha scampo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 1° giugno 2024 su Canale 5: Tarik rischia grosso. Kemal, invece, discute con Fehime. Nel frattempo, Zeynep mette Onder alle strette...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci riservano grandi sorprese. Negli episodi in onda il 1° giugno 2024, alle 14:45, Kemal si sta confrontando con Tufan, al quale confessa di essere certo che Tarik non abbia le mani sporche del sangue di Karen: l'alibi fornito da Banu sarebbe una prova della sua innocenza. Tuttavia, l'ingegnere sta per scoprire che la donna ha mentito. Intanto, Nihan va a parlare con il presunto assassino; Tarik, spazientito, dichiara a gran voce di non aver ucciso nessuno. Dopodiché, in preda al panico, si sfoga con Emir. Asu, invece, chiede al Soydere di darle una mano: devono convincere Hakki a trascorrere gli ultimi giorni in ospedale. L'uomo, però, non sente ragioni, e torna a chiedere al giovane di sposare sua nipote. In seguito, Kemal discute con Fehime, la quale non riesce a capacitarsi di come sia possibile che lui non abbia ancora chiesto la mano di Asu. Nel frattempo, Zeynep, parlando con Onder, lascia intendere di essere a conoscenza di un importante segreto di famiglia, e così lo spinge a rivelarle tutti i dettagli del matrimonio tra Nihan ed Emir...

Endless Love Anticipazioni: Kemal crede nell'innocenza di Tarik, ma...

Una volta che è tornata a casa, Nihan ha affrontato Emir a brutto muso, accusandolo di aver ucciso Karen e di aver incastrato Taner. Emir si è affrettato a discolparsi, giurando di non avere le mani sporche di sangue: ha soltanto insabbiato questo efferato delitto, che però è stato commesso da uno dei suoi tirapiedi, Tarik. Lo voce è giunta fino alle orecchie di Kemal, il quale ora, preoccupato per il fratello, ma certo che non sia colpevole, sta affrontando il delicato argomento con Tufan. Secondo il Soydere, inoltre, l'abili fornito da Banu sarebbe una prova della sua innocenza. Tuttavia, l'ingegnere sta per scoprire che la donna non ha detto la verità...

Endless Love Anticipazioni: Tarik nei guai...

La pittrice, determinata ad andare fino in fondo a questa brutta storia, si dirige proprio da Tarik. Quest'ultimo, spazientito, dichiara a gran voce di non avere niente a che fare con l'assassinio di Karen. Purtroppo, al momento tutti gli indizi sono contro di lui. Dopodiché, in preda la panico, Tarik corre a rifugiarsi dal suo capo e, oltre ad esprimere le sue preoccupazioni per quello che gli sta accadendo, gli confessa anche di essersi innamorato di Banu. Emir sghignazza, conscio del fatto che tutto stia procedendo secondo i suoi diabolici piani...

Zeynep mette Onder alle strette, nelle Anticipazioni di Endless Love del 1° giugno 2024

Asu si sta mettendo in contatto con Kemal per chiedergli di aiutarla con Hakki: quest'ultimo non sente ragione, non vuole trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Neanche l'intervento dell'ingegnere gli fa cambiare idea. In più, Hakki torna sullo spinoso argomento, provando nuovamente a spingere il Soydere a convolare a nozze con sua nipote. In un secondo momento, quest'ultimo, per lo stesso motivo, si ritrova a discutere con Fehime, la quale non riesce a capire per quale motivo non voglia chiedere la mano ad Asu. Parallelamente, Zeynep, parlando con Onder, lascia intendere di essere a conoscenza di un importante segreto di famiglia; così, l'uomo si ritrova a confidarle tutti i dettagli del matrimonio tra Nihan ed Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.