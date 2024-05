Endless Love Anticipazioni 30 maggio 2024: Onder e Leyla alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 30 maggio 2024 su Canale 5: mentre Kemal continua a cercare Nihan, Onder e Leyla si ritrovano faccia a faccia...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sbalordiranno. Nell'episodio in onda il 30 maggio 2024, alle 14:10, nel messaggio che ha lasciato a Kemal in segreteria, Nihan ha condiviso alcuni dettagli prima di essere rapita. Allora, l'ingegnere capisce chi è uno dei sequestratori: si tratta di uno degli uomini di Kor Iskender, detenuto nello stesso carcere in cui si trovano sia Taner che Necmi. Il Soydere chiede aiuto proprio a quest'ultimo per riuscire a scoprire dove si trovi l'amata. Intanto, Onder si reca a casa del giovane, dove trova Leyla. La donna lo ringrazia per averle dato i documenti utili per riappropriarsi dei suoi diritti in società, poi lo perdona per il dolore che le ha causato in passato.

Endless Love Anticipazioni: Tutti cercano Nihan...

Emir è sceso a patti con Taner: ha accettato dargli una mano ad evadere dal carcere, in cambio lui lascierà andare Nihan. Intanto, anche Kemal ha scoperto che cosa è successo alla sua amata. Il ragazzo stava ascoltando la segreteria, ed ha trovato un messaggio della Sezin, la quale è stata sequestrata da due uomini misteriosi mentre stava provando a contattare il Soydere. Allora, l'ingegnere si è messo subito in moto, chiedendo aiuto a Zehir per rintracciarla. Salih, informato sui fatti, ha deciso di unirsi alle ricerche...

Endless Love Anticipazioni: Kemal chiede aiuto a Necmi...

Nel messaggio che ha lasciato in segreteria a Kemal, un attimo prima di essere rapita, Nihan ha condiviso alcuni dettagli di rilevante importanza. Grazie ad essi, il giovane comincia ad intuire chi possa essere uno dei due malviventi che l'hanno presa con la forza: deve essere uno degli uomini di Kor Iskender, detenuto nello stesso carcere in cui sono rinchiusi anche Taner e Necmi. Allora, il Soydere si rivolge proprio a quest'ultimo per riuscire ad ottenere un prezioso aiuto per trovare la pittrice...

Leyla perdona Onder, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 maggio 2024

Onder, in apprensione per la Sezin scomparsa, si sta recando a casa dell'ex della figlia. Qui, però, c'è Leyla. Dato che ha perso la villa all'asta, la donna si è ritrovata senza un tetto sopra la testa, e quindi si è trasferire da Kemal. Leyla, trovandosi l'uomo davanti, coglie l'occasione per ringraziarlo, dato che, se non fosse stato per il suo intervento, non sarebbe mai riuscita ad entrare in possesso dei documenti necessari per riappropriarsi dei suoi diritti in società. Come se non bastasse, Leyla gli fa anche sapere di averlo perdonato per tutto il dolore che le ha inferto in passato, quando la tradì con sua sorella Vildan...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.