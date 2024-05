Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 24 maggio 2024: Kemal e Nihan stanano Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 24 maggio 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Kemal e Nihan entrano in possesso di un'importante prova. Dopodiché, quest'ultima fa una promessa ad Ozan, ancora ricoverato. Zeynep, invece, rimasta sola, chiede aiuto a Salih...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, negli episodi in onda il 24 maggio 2024, prima alle 14:10 e poi alle 23:20, un uomo misterioso - Tufan - manda a Kemal e a Nihan un file contenente la registrazione dell'interrogatorio di Karen ed Emir. Allora i due capiscono che c'è davvero lo zampino dell'imprenditore dietro la sparizione della donna. Intanto, la Sezin scopre che Ozan ha tentato il suicidio e corre in ospedale, dove gli promette che ritroveranno Zeynep e la riporteranno a casa. Vildan chiede al Soydere di aiutarli nell'impresa. In un secondo momento, Zeynep, non sapendo dove passare la notte, chiede ospitalità a Salih, il quale l'accoglie. Per loro è l'occasione per chiarirsi. Poi, Salih chiama Kemal per avvisarlo, e quest'ultimo va a prendere la sorella per portarla in ospedale da Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan stanano Emir!

Nihan, Kemal e Zehir hanno scoperto qual è il luogo in cui presto si sarebbero recati Karen - la ragazza presente la famigerata notte dell'omicidio di Linda attribuito ad Ozan - ed il marito per ritirare il loro passaporto. Tuttavia, prima che potessero raggiungerli, sono arrivati degli agenti di polizia che, inaspettatamente, hanno portato via con loro Karen ed il consorte. I tre credevano che la coppia fosse stata condotta in centrale, ed invece, con profondo sconcerto, ha scoperto che non era così. Allora, la Sezin ed il Soydere hanno cominciato a pensare che potesse esserci lo zampino di Emir. Ora, i loro sospetti trovano conferma. Un uomo misterioso - che poi si rivelerà essere Tufan - invia loro un file contente la registrazione con l'interrogatorio della donna e dello spietato imprenditore. Gli ex fidanzati non hanno più dubbi in merito al coinvolgimento di Emir in questa intricata storia.

Endless Love Anticipazioni: Nihan fa una promessa ad Ozan...

Nihan fa una scoperta agghiacciante: Ozan ha tentato di togliersi la vita. Preoccupata per il fratello, lei si reca in fretta e furia in ospedale, dove è ancora ricoverato e disperato. Infatti, Ozan spiega di aver compiuto questo gesto estremo perché Zeynep, sentendosi rifiutata dalla sua famiglia, ha deciso di chiedere il divorzio ed ha fatto perdere le sue tracce. La Sezin, in pena per lui, gli promette che farà di tutto per trovarla e riportarla a casa. Vildan, dal canto suo, si rivolge a Kemal, sperando che lui possa aiutarli a rintracciare la sorella...

Zeynep chiede aiuto a Salih, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 maggio 2024

Zeynep, lasciato il tetto coniugale, sta vagando: non ha un posto dove trascorrere la notte. Infatti, non può tornare nemmeno dai genitori, dato che Huseyin l'ha ripudiata. Allora, la giovane decide di provare a chiedere aiuto a Salih, e bussa alla sua porta. Il ragazzo, nonostante stia ancora molto male per Zeynep, non se la sente di voltarle le spalle e le permette di entrare. Questa per loro è anche un'occasione per tentare di chiarirsi. Dopodiché, Salih allerta il Soydere, il quale li raggiunge subito per andare a prendere la sorella e portarla in ospedale, da Ozan...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.