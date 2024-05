Endless Love Anticipazioni 25 maggio 2024: Nihan e Leyla vittime di un incidente!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 25 maggio 2024 su Canale 5: Kemal ha una proposta da fare ad Ozan. Nihan e Leyla, invece, cadono nella trappola di Galip. Nel frattempo, l'ingegnere riesce finalmente a trovare Karen...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci riservano grandi sorprese. Negli episodi in onda il 25 maggio 2024, alle 14:45, Kemal fa una proposta ad Ozan: si occuperà di lui e di Zeynep, a patto che lascino la villa di Emir. Ozan vorrebbe accettare l'offerta, mentre la giovane non ne vuole sapere. Pertanto, non potendo svelare le sue vere ragioni, provoca Vildan, conscia che quest'ultima si opporrà ad un loro eventuale trasferimento. Intanto, Nihan confida all'amato che il marito le ha confessato di aver disseppellito il corpo di Linda per portarlo al cimitero; per il Soydere, però, si tratta soltanto di un depistaggio. Dopodiché, Leyla e Nihan si stanno recando all'asta, ma vengono tamponate. Dato che non hanno i documenti dell'automobile, l'altro conducente richiede l'intervento della polizia. Le due pensano che si tratti di una sfortunata coincidenza, ma, in verità, fa tutto parte di un piano finemente architettato da Galip per permettere a Vildan di presentarsi all'asta ed acquistare indisturbatamente la casa di Leyla. Kemal, invece, ha trovato il covo in cui è stata portata Karen. Dopo che lei le ha assicurato che gli svelerà come andarono realmente le cose la notte dell'omicidio, lui si mette sulle tracce del marito, Taner...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ha una proposta per Ozan, ma...

Zeynep ha confidato a Kemal di essere davvero innamorata di Ozan. Pertanto, il fratello le ha assicurato che non ostacolerà il loro amore; tuttavia, non gli sta bene che vivano sotto lo stesso tetto di Emir e Vildan. Allora, il Soydere sta per fare una proposta al nuovo cognato. L'ingegnere si offre di occuparsi sia di Ozan che della sorella, a patto che lascino subito la villa dell'imprenditore. Lui sembra propenso ad accettare, al contrario di Zeynep. Non potendo però rivelare le sue vere ragioni, la giovane provoca la suocera, sapendo che si opporrà ad un loro ipotetico trasferimento... Dopodiché, Nihan confessa a Kemal che Emir le ha confidato di aver disseppellito il corpo di Linda e di averlo spostato al cimitero: ecco perché non lo hanno trovato nella sua fossa. Il protagonista, d'altra parte, non crede minimamente a questa versione, certo si tratti solo di un tentativo di depistaggio...

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Leyla tamponate!

Nihan e Leyla si sono messe in viaggio, pronte a partecipare all'asta. La donna è ottimista: crede che riuscirà a non farsi togliere la casa. Purtroppo, però, sta per accadere loro qualcosa che le impedirà di raggiungere il suo obiettivo: vengono tamponate. Dal momento che non hanno i documenti dell'automobile, l'altro conducente pretende l'intervento della polizia. Tuttavia, quello che sembra sia soltanto uno sfortunato incidente, è in verità un piano finemente - e diabolicamente - architettato da Galip per permettere a Vildan di partecipare all'asta e acquistare indisturbatamente l'abitazione di Leyla!

Kemal trova Karen, nelle Anticipazioni di Endless Love del 25 maggio 2024

Alla fine, Kemal, sempre grazie al prezioso aiuto di Zehir, riesce a scoprire qual è il luogo in cui si trova Karen, la ragazza presente la famigerata notte dell'omicidio di Linda attribuito ad Ozan. Karen è stata condotta contro la sua volontà in un covo, presieduto dagli uomini di Emir: è stato lui ad organizzare il suo rapimento. Il secondogenito di Fehime ed Huseyin presta soccorso alla donna, che gli garantisce di essere pronta a confessargli che cosa accadde per davvero cinque anni fa. Allora, il Soydere va a cercare il marito di Karen, Taner, che è ancora tenuto prigioniero...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 20 al 26 maggio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.