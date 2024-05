Endless Love Anticipazioni 21 maggio 2024: Vildan è fuori di sé dalla rabbia!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 21 maggio 2024 su Canale 5: Vildan spera che Ozan e Zeynep si lascino presto. Kemal, invece, ha paura per Leyla...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci svelano che resteremo a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 21 maggio 2024, alle 14:10, Vildan non riesce ad accettare che Ozan abbia sposato Zeynep, tanto che spera che si lascino presto. Intanto, Leyla sa che presto la sua casa verrà venduta all'asta, ma non si dà per vinta: è pronta a battersi per tenersi l'immobile, ed è sicura che riuscirà a spuntarla. Kemal, invece, teme una possibile ingerenza da parte di Emir, tanto che offre all'amica tutto il suo sostegno...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep ed Ozan si sono sposati!

Zeynep si era innamorata per davvero di Emir, il quale, invece, dopo averla convinta a concederglisi, le ha fatto sapere che faceva tutto parte di un piano per colpire Kemal: in verità, non ha mai provato niente nei suoi confronti. Disperata, Zeynep era pronta a farla finita, lanciandosi da una scogliera. Ozan, però, è sopraggiunto giusto in tempo per trarla in salvo, e non solo: le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. Benché fosse ancora molto scossa, la ragazza gli ha detto di "sì", e poi lo ha sposato in gran segreto...

Endless Love Anticipazioni: Vildan è furiosa!

Huseyin, furibondo per le nozze segrete di Zeynep, l'ha disconosciuta come figlia. Anche l'ingegnere è furioso per la decisione avventata presa dalla sorella, ma, al contempo, si sente in colpa, convinto che, se fosse stato più presente per la sua famiglia, non sarebbe accaduto niente di tutto ciò. Tuttavia, se c'è qualcuno che è ancora più arrabbiato, questi è Vildan. La donna non riesce ad accettare che il figlio si sia sposato con Zeynep, che, ne è certa, non è alla sua altezza. Infatti, Vildan si augura che tra di loro finisca quanto prima...

Kemal ha paura per Leyla, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 maggio 2024

Leyla è entrata a conoscenza di una terribile novità: presto, la sua casa verrà venduta all'asta. La donna sa bene che sarà difficile, però ha deciso di non darsi per vinta: combatterà con tutte le sue forze per riuscire a tenersi l'immobile. Meno positivo è il Soydere. Quest'ultimo ha il forte timore che Emir possa intromettersi e, con le sua diaboliche macchinazioni, giocare a Leyla un brutto scherzo. Proprio per questa ragione, Kemal si sta mettendo a disposizione dell'amica, assicurandole sostegno morale, ma anche e soprattutto economico...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.