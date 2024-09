Endless Love Anticipazioni 7 settembre 2024: Nihan costretta a piegarsi alla volontà di Emir!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 7 settembre 2024 su Canale 5: Nihan non ha altra scelta, deve accettare le condizioni di Emir per rivedere la piccola Deniz...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 settembre 2024, alle 14:10, Kemal si trova a casa dei suoi genitori, dove ha una discussione con Zeynep. Quest'ultima prende la bambina, ossia Deniz, e torna a casa con un taxi. Anche Leyla sta per rincasare, e durante il tragitto viene fermata da un uomo di nome Ayhan; lei finge di non riconoscerlo, mentre lui dichiara di ricordarsela bene. Ayhan, però, si trova lì per un altro motivo: deve intimare all'ingegnere di riportare al direttore del carcere moglie e figlio. Il Soydere si rifiuta. Intanto, Emir chiama Nihan per chiederle che cosa abbia deciso di fare, e all'improvviso la figlioletta inizia a piangere. La protagonista, sempre più disperata, incontra Hakan, il quale le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle Deniz. Hakan non ha buone notizie: dato che non è stato in grado di mantenere la parola data, le dice che, purtroppo, deve accettare le condizioni dello spregevole marito. In un secondo momento, Emir propone ad Asu un accordo: vuole la metà delle sue azioni. La sorella non intende accettare, e allora il fratello la ricatta. Zeynep, invece, chiama Emir per chiedergli di essere risarcita, visto che ha perso il lavoro per colpa sua, ma lui vuole punirla per aver fatto incontrare Kemal e la piccola Deniz. Per finire, Emir e Nihan giungono ad un accordo: lei andrà a prendere Vildan e la porterà a vivere con loro, in cambio non permetterà più al suo ex di avvicinarsi alla bimba...

Endless Love Anticipazioni: Leyla incontra Ayhan. I due già si conoscono!

Kemal si trova a casa dei suoi genitori, e sta per avere un'accesa discussione con Zeynep: continua a considerarla una traditrice, dato che l'ha pugnalato alle spalle dando avvio ad una relazione clandestina con il suo peggior nemico. La giovane, sconvolta dalle parole che le ha rivolto il fratello, prende la bambina, ossia la piccola Deniz, e torna a casa con un taxi. Anche Leyla si appresta a rincasare, quando, durante il tragitto, viene fermata da un uomo: è Ayhan. Lei finge di non riconoscerlo, mentre lui le dice che se la ricorda bene. Tuttavia, Ayhan si trova lì per un altro motivo, cioè convincere il Soydere a lasciare liberi la moglie ed il figlio del direttore del carcere. L'ingegnere però non sente ragioni.

Endless Love Anticipazioni: Nihan con le spalle al muro!

Emir chiama Nihan per chiederle se abbia scelto di accettare o meno le condizioni che le ha imposto per rivedere la piccola Deniz, quando all'improvviso quest'ultima si mette a piangere. La pittrice, con le lacrime agli occhi, spiega allo spietato marito come fare per calmarla. Sempre più disperata, la Sezin incontra Hakan, sperando che abbia delle buone notizie per lei; infatti, il commissario le aveva promesso che presto avrebbe potuto riabbracciare Deniz. Purtroppo, però, Hakan le fa sapere di non essere riuscito a mantenere la parola data: se vuole rivedere la figlioletta, non ha altra scelta, deve accettare l'accordo propostole da Emir.

Nihan si accorda con Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 settembre 2024

Emir sta per proporre un accordo ad Asu: vuole la metà delle sue azioni. La mora non ne ha la minima intenzione, salvo poi cambiare idea nel momento in cui il fratello la ricatta. Intanto, Zeynep chiama Emir per chiedergli di essere risarcita, dato che ha perso il lavoro per colpa sua, ma lui ha tutt'altre intenzioni. Emir, furioso con lei per aver permesso che Kemal e la piccola Deniz s'incontrassero, è determinato come non mai a darle una bella lezione. Per finire, Nihan, rassegnata, giunge ad un accordo con lo spregevole consorte: andranno a vivere tutti e tre insieme come se fossero una vera e propria famiglia, ma a patto che anche Vildan possa stare insieme a loro. In cambio, tra l'altro, gli giura che non permetterà mai al suo ex di avvicinarsi alla figlioletta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 14 settembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.